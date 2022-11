Albert Heijn scherpt de ambitie aan voor de reductie van CO2-uitstoot in de keten (Scope 3) van 15 naar 45% in 2030 (ten opzichte van 2018). ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.’, vanuit deze missie neemt het bedrijf continu initiatieven om de wereld beter achter te laten. De eigen bedrijfsvoering – winkels, distributiecentra en kantoren – is al volledig klimaatneutraal. Ook in de toeleveringsketen worden er voortdurend stappen gezet. Zo is nu de exacte uitstoot in de kip- en varkensketen in kaart gebracht. “Het aanscherpen van onze ambitie om de CO2-uitstoot terug te dringen met 45% in 2030 in de hele keten met al onze (toe-)leveranciers is een serieuze stap. Wij willen onze beweging naar een leefbare aarde concreet invullen en ik ben ervan overtuigd dat als we samenwerken met alle leveranciers, deze ambitie stap voor stap haalbaar is,” stelt Marit van Egmond, CEO van Albert Heijn.

CO2-uitstoot in hele kip- en varkensketen inzichtelijk

Albert Heijn heeft langdurige samenwerkingen met meer dan 1.100 boeren en telers in de versketen binnen de Beter voor Natuur & Boer-programma’s. Binnen deze programma’s worden transparante langlopende afspraken over klimaat, duurzaamheid, dierenwelzijn en een gezond verdienvermogen gemaakt. CO2-reductie is hierin expliciet meegenomen. Eind 2020 is Albert Heijn samen met ketenpartners begonnen met het exact berekenen van de uitstoot van broeikasgassen in de kip- en varkensketen. Gebaseerd op werkelijke data in de eigen Beter voor ketens. “Doordat we nu exact weten wat de CO2-impact voor kip- en varkensproducten is, kunnen we nog gerichter actie nemen om CO2-uitstoot te verminderen. Bijvoorbeeld door verduurzaming van veevoer. Zo is in de varkensketen veevoer verantwoordelijk voor 50% van de totale uitstoot en bij kip zelfs voor 77%. Daarom stimuleren we het gebruik van circulair voer en ontbossingsvrije soja in onze ketens”, vervolgt Marit van Egmond. Om verder inzicht te krijgen in andere ketens, is Albert Heijn ook bezig om primaire, exacte data te verzamelen voor onder meer rund, zalm, eieren, vleesvervangers en groente en fruit.

Op weg naar beter eten

Albert Heijn zet continu stappen om de missie ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen’ te realiseren. Specifiek voor klimaat zijn onder andere de volgende stappen gezet: