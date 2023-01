Albert Heijn versnelt samen met vervoerspartners en leveranciers de verduurzaming van het transport naar winkels en klanten om zo de uitstoot van CO2 te verminderen. Zo is de thuisbezorging van boodschappen en de bevoorrading van winkels in het centrum van Den Haag inmiddels 100% elektrisch. De steden Rotterdam, Utrecht en Amsterdam volgen dit jaar. Logistieke locaties zoals distributiecentra en Home Shop Centers van Albert Heijn worden eveneens verduurzaamd; intussen liggen er al tienduizenden zonnepanelen op de daken, dit aantal wordt dit jaar flink uitgebreid.

“Albert Heijn heeft de ambitie om de CO2-uitstoot in de keten (Scope 3) van 15 naar 45% in 2030, ten opzichte van 2018, te reduceren. ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.’, vanuit deze missie zetten wij continu stappen om de wereld beter achter te laten. De eigen bedrijfsvoering – winkels, distributiecentra en kantoren – is al volledig klimaatneutraal. Ook in de toeleveringsketen en in onze logistiek gaan we steeds verder verduurzamen. Bijvoorbeeld door steeds stiller, schoner winkels te bevoorraden en de boodschappen te bezorgen. Natuurlijk blijven we eveneens gericht op gemak, voldoende beschikbaarheid en altijd op tijd voor onze klanten. De samenwerking met onze vervoerders, hun toeleveranciers en partners in de verduurzaming van ons netwerk bevalt uitstekend en samen voeren we innovaties door die we nodig hebben om zo hard te werken aan de verlaging van de klimaatimpact”, aldus Constantijn Ninck Blok, directeur Logistiek & Keten bij Albert Heijn.

Elektrisch bevoorraden

Sinds de laatste week van 2022 is zowel thuisbezorging van boodschappen als de bevoorrading van de winkels in het centrum van Den Haag 100% elektrisch. Een elektrische vrachtwagen bespaart in vergelijking met een diesel vrachtwagen bij stedelijk gebruik 75.000 kg CO2 per jaar per truck. Ook Rotterdam, Utrecht en Amsterdam worden in de loop van dit jaar elektrisch bevoorraad en bezorgd. Voor klanten en omwonenden betekent dit: stiller en schoner vervoer in hun omgeving met hetzelfde gemak. Wethouder Kapteijns, verantwoordelijk voor duurzaamheid en energietransitie in Den Haag, was vandaag aanwezig bij de Albert Heijn-winkel Hofweg in het centrum. Arjen Kapteijns: “Den Haag gaat in het in 2025 een zero emissie zone invoeren, sowieso in het centrum en mogelijk ook in de kustzone. Dat is een enorme opgave en dat gaat de gemeente niet alleen lukken, dit moeten we samen doen. Daarom zijn koplopers ook ontzettend belangrijk. Albert Heijn laat hier zien dat het kan. Alle filialen in het centrum worden vanaf nu volledig uitstootvrij bevoorraad.”

Biobrandstoffen

De vrachtwagens en bezorgauto’s van Albert Heijn rijden niet alleen elektrisch maar ook hybride, LNG en BioLNG. Per 2024 wil Albert Heijn voor al het transport volledig overstappen op biobrandstoffen en worden de schoonste dieselvoertuigen – die op HVO-diesel rijden – ingezet. Dit sluit naadloos aan bij de ambitie om op grote schaal te verduurzamen. Daarnaast vermindert Albert Heijn het aantal transportkilometers.

Zonnepanelen op distributiecentra

Op het dak van Home Shop Center in Bleiswijk liggen sinds eind december meer dan 5.000 zonnepanelen die jaarlijks de operatie voorzien van 2.200.000 kWh duurzaam opgewekte energie. In 2023 worden nog zeker vijf Home Shop Centers voorzien van zonnepanelen met een totale jaarlijkse opwek van circa 7.000.000 kWh duurzaam opgewekte energie. Het Home Shop Center in Utrecht, van ruim 21.000 m2, heeft de BREEAM-NL Excellent certificering vanwege de duurzame energieoplossingen waaronder zonnepanelen, een energiezuinige koelcel, energiezuinige ledverlichting en een warmtepomp voor de klimaatinstallatie in de kantoren. Het distributiecentrum in Geldermalsen nam een nieuw accu- en zonnestroomsysteem in gebruik. De duizenden zonnepanelen die daar op het dak liggen, voeden dit innovatieve accu- en zonnestroomsysteem van 1.200 kWh. Hiermee wordt de energie uit die zonnepanelen geschikt gemaakt voor later gebruik. Zo wordt piekbelasting voorkomen en wordt zuinig om gegaan met zonne-energie. Op alle distributiecentra van Albert Heijn liggen inmiddels ruim 28.000 zonnepanelen.

Foto: V.l.n.r.: Anita Scholte op Reimer, directeur Duurzaamheid en Kwaliteit bij Albert Heijn, wethouder Duurzaamheid en Energietransitie in Den Haag, Arjen Kapteijns, Choukri Libari, supermarktmanager AH-winkel Hofweg Den Haag, Merlin Wetzels, district manager Den Haag e.o.