Albert Heijn kondigt aan verder te investeren in de eigen varkensketen. Albert Heijn gaat de invoering van de aangescherpte dierenwelzijnseisen van het Beter Leven 1 ster Keurmerk financieel ondersteunen. Voor de aanpassingen die hiervoor in de varkensstal nodig zijn, krijgen de aangesloten varkenshouders een vergoeding.

Albert Heijn heeft jarenlange samenwerkingen – in de Beter voor Natuur & Boer-programma’s – met bijna 1200 boeren en telers in Nederland. Met hen maakt Albert Heijn, specifiek per keten, afspraken over het verdienmodel, dierenwelzijn, natuur en afnamegarantie. Albert Heijn investeert nu verder in de varkensketen en verbetert het welzijn van de varkens.

Vergoeding voor aanpassingen in de stal

Het eigenmerk varkensvlees van Albert Heijn heeft sinds 2011 het Beter Leven 1 ster Keurmerk van de Dierenbescherming. Vanaf 2025 gelden voor Beter Leven 1 ster aanvullende eisen die om stalaanpassingen en daarmee investeringen vragen. Zo wordt een verdere toename van daglicht in de stallen verplicht. Daarnaast krijgen de varkens meer bewegingsvrijheid. Voor de nieuw- of verbouw van de stal betaalt Albert Heijn een vergoeding aan de varkenshouders. De premie, tot 6 eurocent per kg binnen de bestaande prijssystematiek, is van toepassing voor de varkenshouders waar Albert Heijn een langjarige samenwerking mee heeft. Albert Heijn levert met deze investering een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de varkens, de ondersteuning van de varkensboeren en de verduurzaming van de varkensketen binnen Beter voor Natuur & Boer.

“We zijn trots op onze lange termijn samenwerking in onze varkensketen en die willen we behouden. Daarnaast willen we uitbreiden met nieuwe varkenshouders. Daarom is het belangrijk om te investeren in onze varkensketen. Ook om onze missie ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen. blijvend waar te maken, zetten we continu stappen in onze ketens. Dat doen we nu op het gebied van dierenwelzijn in onze varkensketen.”, aldus Constantijn Ninck Blok, directeur merchandising & formats bij Albert Heijn.

Bestuurder Ellen Bien van de Dierenbescherming geeft aan: “Deze stap van Albert Heijn is goed nieuws voor dierenwelzijn. De supermarktketen geeft hiermee aan het belang van verbeterde dierenwelzijn te onderschrijven, en bereid te zijn daar ook voor te willen betalen. Dat is van groot belang voor de boeren, zodat zij de benodigde investeringen ook kunnen terugverdienen en we zo stappen kunnen zetten op weg naar een dierwaardige veehouderij.”