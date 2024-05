Albert Heijn opent vandaag het nieuwe laadplein bij het distributiecentrum in Pijnacker. De supermarkt heeft in Nederland in totaal 270 laadpalen voor 74 vrachtwagens én 250 bezorgbussen en beschikt daarmee als retailer over het grootste elektrische wagenpark van Nederland. Albert Heijn reed vorig jaar al 2,5 miljoen kilometer elektrisch en gaat dit aantal in 2024 verdubbelen. Hiermee is de supermarkt hard op weg om alle klanten en winkels in Nederland en België in 2030 emissievrij te beleveren. Bovendien stelt de supermarkt als eerste Europese retailer duurzaam opgewekte energie beschikbaar voor strategische partners. Een belangrijke stap om de doelstelling van 45% CO2e reductie in scope 3 emissies te realiseren.

“’Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.’, de missie van Albert Heijn, is ons kompas waarmee we een betekenisvolle bijdrage willen leveren aan een gezonde, sociale en duurzamere samenleving”, zegt Rob Heesen, directeur Business Development & Partnerships bij Albert Heijn. “Daarom werken we intensief samen met partners om de CO2e-uitstoot fors te verlagen en uitdagingen in de energietransitie op te lossen. Met als klimaatdoel van netto nul in 2050 in de keten, van land tot klant, zijn wij deze reis al in 2017 gestart met onze eerste elektrische vrachtwagen.”

Grootste elektrische wagenpark van Nederland

Met de investering in het vernieuwde laadplein in Pijnacker is nu een derde van de totale bevoorrading vanuit het distributiecentrum elektrisch. In totaal heeft Albert Heijn nu 10 laadpleinen voor vrachtwagens en bezorgbussen verspreid over Nederland. Deze groei is nodig om alle winkels en klanten duurzaam te beleveren in 2030. Met 74 vrachtwagens nu, 100 in 2024 en 180 in 2025 én meer dan 250 elektrische bezorgbussen is Albert Heijn als retailer de grootste elektrische vervoerder van Nederland. Zo belevert de supermarkt momenteel ruim 200 winkels en duizenden klanten wekelijks volledig elektrisch en dit worden er iedere dag meer.

Voorop in milieuzones

Na de vier grote steden gaat Albert Heijn nu ook Gouda, Leiden en Delft en alle 32 winkels in de milieuzone van Rotterdam elektrisch bevoorraden. Dit wordt vanuit het distributiecentrum in Pijnacker gedaan. Ook de thuisbezorging in deze regio’s wordt elektrisch uitgevoerd. In de tweede helft van 2024 komen hier nog eens 10 steden bij, te weten Amersfoort, Assen, Nijmegen, Maastricht, Zwolle, Deventer, Tilburg, Dordrecht, Apeldoorn en Eindhoven. Daarmee loopt de supermarkt voor op de Zero Emissie wetgeving.

Eerste Europese retailer die duurzame energie voor de hele keten bereikbaar maakt

Al sinds 2010 (ver)bouwt Albert Heijn eigen winkels tot gasloze winkels: 95% is inmiddels van het gas af. Vanaf 2021 gebruikt Albert Heijn alleen nog Hollandse windenergie. Naast al deze initiatieven zijn sinds 1 december 2023 alle Albert Heijn partners over op groene stroom. Hiermee worden grote stappen gezet in de ambitie van 45% CO2e reductie ten opzichte van 2018 en voor de 2050 netto-nul uitstoot.

Albert Heijn investeert daarnaast in eigen energieopwekking. Onder andere door de inmiddels 50.000 zonnepanelen op de daken van distributiecentra, Home Shop Centers en winkels.

Om een compleet CO2-vrije energieketen te bewerkstelligen is energie-afname van nieuwe duurzame bronnen nodig. Om dit te behalen werkt Albert Heijn aan initiatieven om de uitstoot in de eigen bedrijfsvoering en die van leveranciers terug te dringen. Daarom haalt Albert Heijn een groot deel van de duurzame energiebehoefte in de toekomst uit het meest ecologische windpark op de Noordzee, Ecowende.De samenwerking daarvoor met Eneco werd al eerder aangekondigd. Dit partnership tussen Eneco en Albert Heijn wordt nu uitgebreid zodat Albert Heijn als eerste Europese retailer ervoor zorgt dat zijn partners, leveranciers van versproducten, toegang krijgen tot deze duurzaam opgewekte energie uit het windpark Ecowende.