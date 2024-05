Bedrijven zijn geheel afhankelijk van de natuur. Dit gaat niet alleen over je ethisch en verantwoord gedragen (Corporate Social Responsibility), maar ook over strategisch management. Om bedrijven te ondersteunen bij het meenemen van de natuur in hun zakelijke overwegingen en daarmee biodiversiteitsverlies tegengaan, ontwikkelde de Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) een internationaal raamwerk voor bedrijven en financiële instellingen. Sinds de introductie ervan in januari 2024 wordt dit raamwerk al toegepast door meer dan 320 bedrijven. BNP Paribas ondersteunt de TNFD en was betrokken bij de ontwikkeling van het raamwerk.

De welvarendheid en veerkracht van onze samenlevingen en wereldwijde economie, inclusief alle ondernemingen en financiële markten, zijn sterk afhankelijk van een florerende en veerkrachtige natuur. Een dode planeet, betekent geen welvaart, geen winst, geen bedrijven en geen pensioenen. Volgens het internationale Stockholm Resilience Centre, dat interdisciplinair onderzoek naar het bestuur van sociaalecologische systemen bevordert, zijn per 2023 al zes van de negen planetaire grenzen overschreden. Daarmee wordt des temeer duidelijk dat natuurrisico’s, naast klimaatverandering, net zo goed financiële risico’s zijn. ‘Business as usual’ is niet langer een optie. Het doorvoeren van maatregelen die zorgen dat de natuur zich kan herstellen en haar veerkracht weer terugkrijgt zou wereldwijd een prioriteit moeten zijn bij beleid en regelgeving.

Eén internationaal raamwerk

Wanneer je de natuur mee wil nemen in zakelijke overwegingen, dan praat en werk je al snel in verschillende richtingen. Daarom werd de TNFD opgericht, een taskforce die bestaat uit een groep van 40 senior executives van financiële instellingen, bedrijven en dienstverleners, die achttien verschillende landen vertegenwoordigen op vijf verschillende continenten. Ze representeren de sectoren met de grootste impact op en afhankelijkheid van de natuur, waaronder de agro-industrie, de “blauwe economie” (bijvoorbeeld de scheepvaart), de voedselindustrie, de mijnbouw, de bouw en infrastructuur. Zij ontwikkelden een analytisch raamwerk, waarmee bedrijven met één werkwijze hun risico’s kunnen identificeren, analyseren en managen en in één taal kunnen communiceren over hun kansen, impact en afhankelijkheid gerelateerd aan de natuur. Dit resulteerde in veertien concrete aanbevelingen, sleutelindicatoren en richtlijnen, verdeeld over vier pilaren: governance, strategie, risico & impactmanagement en metrics & targets die zijn gepubliceerd op de website van de TNFD.

320 gebruikers

Ruim 1.900 bedrijven waren betrokken bij de ontwikkeling van het raamwerk en meer dan 200 bedrijven testten de betaversie. In januari 2024 zijn de aanbevelingen van de TNFD definitief vastgesteld en sindsdien kondigden 320 bedrijven al aan het raamwerk voor hun financiële rapportage van 2024 of 2025 te implementeren. Dit betreft negen in Nederland-gevestigde bedrijven zoals ’s werelds grootste “pure play” koffie- en theebedrijf JDE Peets (eigenaar van o.a. Douwe Egberts), de wereldwijde exploitant van infrastructuur Ferrovial en de bekende Inter IKEA Group.

BNP Paribas is als één van de initiatiefnemers en oprichters van de TNFD al sinds 2020 betrokken bij het ontwikkelen van het raamwerk. De bank gebruikt de richtlijnen van de TNFD in zijn interne analyse van natuur gerelateerde risico’s en kansen en maakt deel uit van de taskforce.