TransMission, het integrale transitieraamwerk dat bedoeld is om de meest uitdagende duurzame transities van onze tijd te versnellen, werd gisteren – dinsdag 20 juni – officieel gelanceerd tijdens de ‘TransMission Launch’. Dit baanbrekende raamwerk consolideert toonaangevende wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen.

“Met het TransMission raamwerk hebben we een compleet en pragmatisch raamwerk ontwikkeld om complexe veranderprocessen te beheren en de meest uitdagende transities van onze tijd te versnellen” zegt André Nijhof, co-auteur en hoogleraar Duurzaam Ondernemen en Stewardship aan Nyenrode Business Universiteit.

“Het TransMission raamwerk roept belangrijke onderzoeksvragen op die ons helpen dieper inzicht te krijgen in de complexiteit van transities en hoe we effectief kunnen reageren op de uitdagingen die ze met zich meebrengen” voegt Matthijs Janssen, co-auteur en universitair docent Innovatiebeleid voor Maatschappelijke Uitdagingen aan het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit van Utrecht toe.

Het raamwerk wordt nu al toegepast door overheid en bedrijfsleven. Zo wordt er in het Nationaal Programma Circulaire Economie verwezen naar de fasen van TransMission en wordt dit raamwerk momenteel gebruikt als basis voor beleid van de circulaire economie in 18 productgroepen. De TransMission paper is in de pre-launch al meer dan 2500 keer gedownload en begin 2023 zijn er reeds 100 personen vanuit RVO Internationaal getraind in deze manier van denken.

“Het is geweldig om te zien dat het TransMission raamwerk in de praktijk ingezet wordt”, zegt Lucas Simons, coauteur en CEO NewForesight, “het doet dienst als basis voor beleid in de circulaire economie en sectortransformatie. Het is een krachtig instrument dat echte impact mogelijk maakt.”

De officiële lancering van het TransMission raamwerk werd gisteren gevierd samen met vertegenwoordigers van landelijke en regionale overheden, bedrijfsleven, financiële instellingen, maatschappelijke bewegingen, kennisinstellingen, media en meer tijdens de TransMission Launch. De dag werd ingeluid door Maarten Smidts, Directeur Topsectoren & Industriebeleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tijdens deze inspirerende bijeenkomst kregen deelnemers de gelegenheid om deel te nemen aan interactieve sessies en actief mee te denken en te discussiëren over specifieke transities. Door verschillende perspectieven samen te brengen, wordt gestreefd naar een gezamenlijke versnelling van de overgang naar een duurzamere economie.