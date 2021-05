Ahold Delhaize en andere bedrijven zetten Braziliaanse regering onder druk wegens ontbossings

Ahold Delhaize, Aldi, Lidl en 36 andere concerns dreigen de activiteiten in Brazilië te staken als de Braziliaanse regering een omstreden wetsvoorstel over ontbossing goedkeurt. De concerns zijn hierin verenigd in ‘The Retail Soy Group’

De vertaalde tekst van de brief:

Een open brief over de bescherming van de Amazone

Aan de plaatsvervangers en senatoren van het Nationaal Congres van Brazilië,

Een jaar geleden schreven we u over onze bezorgdheid over voorlopige maatregel 910, en vervolgens omgevormd tot PL 2633/2020. We waren bemoedigd door uw eerdere besluit om het voorstel in te trekken voordat het was op de grond gebracht.

Het afgelopen jaar hebben we gezien dat een reeks omstandigheden heeft geleid tot extreem hoge bosniveaus branden en ontbossing in Brazilië. Tegelijkertijd hebben we geconstateerd dat de doelstellingen om deze te verlagen niveaus, evenals de beschikbare handhavingsbudgetten om deze te realiseren, zijn in toenemende mate ontoereikend. Het is daarom uiterst zorgwekkend om te zien dat dezelfde maatregel wordt genomen waarop we vorig jaar hebben gereageerd weer naar voren als het wetsvoorstel PL 510/21 met mogelijk nog grotere bedreigingen voor de Amazon dan voorheen. Deze maatregelen zijn in strijd met het verhaal en de retoriek die we hebben gezien internationaal vanuit Brazilië nog op 22 april 2021 op de top met de Amerikaanse president Joe Biden.

We zouden willen herhalen dat we de Amazone beschouwen als een vitaal onderdeel van het aardsysteem essentieel voor de veiligheid van onze planeet, maar ook als een cruciaal onderdeel van een welvarende toekomst voor Brazilianen en de hele samenleving. De bestaande beschermingen en landaanduidingen zijn vastgelegd in het Braziliaans wetgeving heeft ertoe bijgedragen dat onze organisaties erop vertrouwen dat onze producten, diensten, investeringen en zakelijke relaties in Brazilië zijn in lijn met de verplichtingen die we aangaan milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde ondernemingen, en die onze klanten en belanghebbenden verwachten van ons.

Onze deur blijft openstaan ​​om samen met Braziliaanse partners te werken aan het ondersteunen van de ontwikkeling van duurzaam landbeheer en landbouw. We zijn gewillige partners om dit op een ondersteunende manier mogelijk te maken economische ontwikkeling met behoud van de rechten van inheemse volkeren en traditionele gemeenschappen. Deze cruciale doelen moeten worden bereikt zonder de vooruitgang die Brazilië heeft geboekt in gevaar te brengen tot dusverre gemaakt bij het beschermen van de vitale ecosystemen die essentieel zijn voor de gezondheid van de wereld, we allemaal delen. Als deze of andere maatregelen die deze bestaande bescherming ondermijnen, echter in de wet worden omgezet, zullen wij hebben geen andere keus dan onze steun en gebruik van de Braziliaanse landbouwgrondstof te heroverwegen bevoorradingsketen.

We dringen er bij de Braziliaanse regering op aan haar voorstel te heroverwegen.