Op dinsdag 3 maart heeft supermarktketen Ahold Delhaize, eigenaar van Giant, Food Lion, Stop & Shop en Hannaford, een concreet tijdschema met duidelijke stappen aangekondigd om alle legbatterijen uit hun Amerikaanse toeleveringsketen te verwijderen. Dankzij deze toezegging zullen jaarlijks zeven miljoen kippen niet langer in legbatterijen worden gehouden.

Het beleid van Ahold Delhaize volgt op een massale mobilisatie, waaronder honderden protesten en tienduizenden online acties van organisaties zoals de International Council for Animal Welfare (ICAW), gericht tegen het bedrijf en zijn dochterondernemingen. De campagne van ICAW omvatte bijna een dozijn onderzoeken die dierenmishandeling in de toeleveringsketen van Ahold Delhaize aan het licht brachten, en samenwerkingen met bekende personen en influencers die verhalen aan hun kinderen voorlazen over het bevrijden van kippen uit de kooien van Ahold Delhaize.

Het beleid omvat nieuwe mijlpalen voor een stapsgewijze reductie van SKU’s (het aantal individuele productreferenties dat een supermarkt aanbiedt) in 2026 (75%), 2028 (85%) en 2030 (90%), voordat in 2032 100% kooivrije producten in de gehele toeleveringsketen worden bereikt. Ahold Delhaize stemt er ook mee in om de bewegwijzering te verbeteren, zodat kooivrije eierproducten in de winkels duidelijker herkenbaar zijn voor de consument. Het plan van het bedrijf om 100% kooivrij te worden, dient nu als standaard voor bedrijven in het hele land en spoort andere supermarktketens zoals Kroger, Walmart en Albertsons aan om dit voorbeeld te volgen.

“Deze toezegging is een enorme stap voorwaarts voor Ahold Delhaize en voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven op het gebied van dierenwelzijn. ICAW roept alle grote retailers, waaronder Walmart, Kroger en Albertsons, op om publiekelijk plannen te presenteren om eindelijk hun kooivrije toezeggingen na te komen.” – Chrystine Liptrot, CEO, International Council for Animal Welfare

Foto: International Council for Animal Welfare