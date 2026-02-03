Het Initiatief TruStone start in januari 2026 het collectieve impactproject ‘Carving Change – Improving working conditions in natural stone supply chains in India and Brazil’. In dit project werken tien TruStone-leden samen met ngo’s, vakbonden, bedrijven en lokale overheden om arbeidsomstandigheden in de natuursteenketens van India en Brazilië te verbeteren en risico’s voor mens en milieu te verminderen. Het project loopt van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2028.

Carving Change bouwt voort op de lessen en samenwerkingen uit de eerste termijn van TruStone. Dankzij eerdere risicoanalyses en opgebouwde lokale netwerken kan nu direct worden ingezet op concrete verbeteringen. De focus ligt op de toeleveringsketens van zandsteen, graniet, leisteen en kwartsiet, belangrijke materialen voor TruStone-leden. India en Brazilië zijn daarbij belangrijke exportlanden, met Brazilië inmiddels in de wereldwijde top 5 van natuursteenproducenten.

Uit eerdere analyses blijkt dat in India risico’s bestaan zoals informele arbeidsrelaties, kinderarbeid, lage lonen, onveilige werkomstandigheden en het ontbreken van vakbonden. In Brazilië gaat het vooral om onveilige en ongezonde werkomstandigheden, lange werktijden, beperkte vakbondsvrijheid, lage lonen en genderdiscriminatie. Het project richt zich vooral op het terugdringen van informele arbeidsrelaties, omdat deze vaak aan de basis liggen van andere misstanden.

De activiteiten bestaan onder andere uit trainingen over veiligheid en gezondheid, het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen, medische screenings, ondersteuning bij toegang tot sociale zekerheid, dialoog tussen werkgevers en werknemers, multistakeholderoverleggen en het beïnvloeden van lokaal beleid. In India ligt de nadruk op zandsteen in Rajasthan en granietsectoren in verschillende regio’s, terwijl in Brazilië wordt gewerkt aan sectorbrede verbeteringen, bewustwordingscampagnes en samenwerking met de lokale sectorfederatie.