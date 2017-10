Agrifirm lanceert internationale strategie voor duurzame voedselketen

Royal Agrifirm Group heeft haar internationale ‘Better Together’ strategie voor een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties gepresenteerd. De internationale agrarische coöperatie versterkt haar focus op het vergroten van toegepaste kennis en het creëren van synergie tussen haar internationale divisies. Agrifirm biedt met een innovatief productportfolio haar klanten geïntegreerde landbouw- en voedingsoplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden.

De wereld van voedselproductie verandert continu. “De complexiteit van de vraag naar landbouwadvies en -producten stijgt. Met de internationale ‘Better Together’ strategie speelt Agrifirm in op deze maatschappelijke uitdagingen”, aldus Dick Hordijk, CEO Koninklijke Agrifirm Group. “Door het intensiveren van het delen van kennis tussen onze Nederlandse coöperatie en internationale dochterondernemingen Agrifirm, Nuscience, Bonda, Oldambt, Nutral, Nutrifarma, Preconex en Lusai, zijn we in staat om versneld oplossingen te bieden op het gebied van duurzaamheid, bedrijfsvoering en verdere digitalisering”.

Agrifirm ontwikkelt bijvoorbeeld programma’s voor het verbeteren van het dierenwelzijn, gecombineerd met slimme voerconcepten. Daarnaast draagt Agrifirm bij aan de verdere ontwikkeling van precisielandbouw, zodat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen geoptimaliseerd en drastisch verminderd kan worden. Hordijk: “De combinatie van onze landbouwkennis, diervoeders en specialiteiten maakt dat we onze klanten wereldwijd innovatieve, hoogwaardige, nog beter renderende oplossingen kunnen bieden. De nieuwe strategie versterkt onze unieke positie in de markt nog meer.”

De groeiambities van Agrifirm als coöperatie zijn groot. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Agrifirm blijft haar positie in een select aantal landen versterken door het voeren van een actieve acquisitieagenda en strategische samenwerkingen met (keten)partners. De visie van Agrifirm om bij te dragen aan een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties weerspiegelt de drijfveer van boeren over de hele wereld: ze willen een beter bedrijf achterlaten voor de volgende generatie. Hordijk: “Agrifirm wil bovendien impact hebben op lokale voedselketens in de markten waar we een wezenlijke rol spelen, omdat we duurzame oplossingen kunnen ontwikkelen die de boeren daadwerkelijk in de praktijk kunnen toepassen. Alleen zo sluiten we aan bij maatschappelijke trends en vragen vanuit de maatschappij, supermarkten, belangenorganisaties en boeren zelf. En kunnen we helpen het verschil te maken.”