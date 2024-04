Achmea en Agrifirm starten een pilot om de eiwittransitie in Nederland te stimuleren. Aan deze kleinschalige pilot neemt een groep van maximaal 25 boeren deel die het eiwitrijke gewas Veldboon telen. Agrifirm levert de zaden en begeleidt de teelt, Achmea is als verzekeraar betrokken en test in deze pilot een nieuwe verzekeringsoplossing voor de teelt van gewassen.

Jaap Breugem van Achmea: “We zijn graag onderdeel van deze pilot, want de transitie naar een duurzamere landbouw met lokaal geteelde eiwitten, past bij de visie van Achmea. Om te testen of deze verzekeringsoplossing die we hebben ontwikkeld aansluit bij de manier van telen, bestuderen we de effecten van de pilot in een studiegroep. Op dit moment bevinden we ons in de fase om telers te koppelen aan onze pilotverzekering.”

Dick Hordijk van Agrifirm: “Agrifirm telt veel leden die graag stappen zetten in nieuwe, duurzame manieren van telen. We zien echter in de praktijk dat veranderingen langzaam gaan als het inkomensrisico voor de telers groot is. Logisch, want bij tegenvallende resultaten kan het hele bedrijf op het spel staan. Daarom vind ik het geweldig dat we met deze samenwerking met Achmea dit risico afdekken, waardoor we met elkaar weer stappen kunnen zetten naar de verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties”

De pilot loopt van april t/m oktober 2024. Resultaten worden gebruikt om de teelt van eiwitrijke gewassen, als schakel in een transitie naar een meer diverse duurzamere landbouw verder te stimuleren en ontwikkelen. Daarnaast zullen we de resultaten meenemen in de optimalisering van toekomstige projecten.