Als eerste bedrijf in Nederland heeft Agrifirm het MI5.5 Carbon footprint statement voor diervoer ontvangen van GMP+. In een tijd waarin duurzaamheid een onderwerp is van maatschappelijke discussies, neemt Agrifirm hiermee, in de diervoederindustrie, een duidelijke stap voorwaarts. Deze stap markeert een nieuw tijdperk van het standaardiseren en het betrouwbaar borgen van carbon footprint-berekeningen binnen de diervoederindustrie. Voor Agrifirm onderstreept het de visie om te werken aan een duurzame voedselketen voor toekomstige generaties.

Eerlijke vergelijking

GMP+ heeft, samen met belangenorganisatie Nevedi, de standaarden geïntroduceerd om de CO 2 -voetafdruk van diervoeders te berekenen om deze vervolgens te kunnen verlagen. Het kwaliteitsmanagementsysteem omvat een geavanceerde rekentool die de carbon footprint, van de in diervoeder gebruikte grondstoffen, berekent. Het betreft het totale productieproces, inclusief de teeltomstandigheden, herkomst en logistiek, vanaf het moment dat de grondstoffen worden verkregen tot het moment dat ze bij de boer aankomen. Sinds 1 januari 2024 is het voor Nederlandse mengvoerbedrijven mogelijk om hierop ge-audit te worden. Het nieuwe auditsysteem biedt boeren en ketenpartners niet alleen inzicht in de CO 2 -voetafdruk van hun diervoeders, maar zorgt er ook voor dat alle betrokken partijen op dezelfde manier worden beoordeeld. Dit bevordert de transparantie in de keten.

Meer zekerheid en betrouwbaarheid