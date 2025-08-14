De Autoriteit Consument & Markt (ACM) intensiveert haar toezicht op duurzaamheidsclaims bij levensmiddelen in de koffie- en cacaosector. De ACM ziet bij koffie- en cacaoproducten het grootste aantal mogelijk misleidende claims binnen de levensmiddelensector. Het gebruik van vage of algemene termen als “duurzaam” of “verantwoord geteeld” kan consumenten misleiden, omdat het onduidelijk is welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun claims juist, eerlijk en goed onderbouwd zijn, zodat consumenten deze kunnen gebruiken om een duurzame keuze te maken. De ACM moedigt duurzaamheidsinitiatieven van bedrijven en eerlijke en duidelijke communicatie hierover aan.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Mensen komen in de supermarkt allerlei duurzaamheidsclaims tegen op producten. Het is lastig te beoordelen of deze claims kloppen. Betere communicatie over duurzaamheidsinspanningen zorgt ervoor dat consumenten met vertrouwen een duurzamere keuze kunnen maken. Wij hebben nu extra aandacht voor koffie en cacao, maar blijven de hele levensmiddelensector in de gaten houden.”

Aanpak ACM

In april riep de ACM bedrijven in de levensmiddelensector op hun duurzaamheidsclaims te controleren aan de hand van de ACM Leidraad Duurzaamheidsclaims en waar nodig aan te passen. De ACM zag bij de koffie- en cacaosector de meeste mogelijk misleidende claims. Duurzaamheidsclaims op koffie- en chocoladeverpakkingen gaan niet alleen over het klimaat, maar ook arbeidsomstandigheden, mensenrechten en dierenwelzijn. Deze producten komen uit tropische landen waar bij de productie ontbossing, verlies van biodiversiteit en bodemuitputting een rol kunnen spelen. Veel koffie- en cacaoboeren leven in armoede, verdienen onder het bestaansminimum en werken vaak zonder sociale bescherming. Producenten willen met hun duurzaamheidsclaims laten zien dat zij deze problemen aanpakken. Veel consumenten kiezen graag duurzame, ethisch verantwoorde producten.

De ACM ziet dat claims op levensmiddelen vaak een combinatie zijn van milieu- en arbeidsomstandigheden, zoals “verantwoord geteeld”. Verantwoord kan verschillende betekenissen hebben en het is onduidelijk wat het duurzaamheidsvoordeel is. Het kan bijvoorbeeld gaan over bepaalde milieuvoordelen bij de wijze waarop koffie of cacao is verbouwd, verbeterde arbeidsomstandigheden van de boeren of een hoger loon.

ACM en duurzaamheid

De ACM laat markten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. Verduurzaming van producten en consumptie is essentieel voor een toekomstbestendige samenleving. De ACM draagt hieraan onder meer bij door het toezicht op duurzaamheidsclaims van bedrijven. Consumenten moeten met vertrouwen een duurzamere keuze kunnen maken. Niet alleen consumenten moeten worden beschermd tegen misleidende claims. Als bedrijven juist en duidelijk communiceren over de inspanningen die zij doen voor duurzaamheid, bevordert dat de eerlijke concurrentie tussen bedrijven. De ACM neemt belemmeringen weg en geeft ruimte waar het kan.