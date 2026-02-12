Nestlé, Mondelez en JDE Peet’s, grote internationale verkopers van koffie en cacao, passen onduidelijke duurzaamheidsclaims op hun verpakkingen aan. Dit hebben zij in gesprekken toegezegd aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Zij stoppen met het gebruik van vage claims zoals ‘verantwoord’ en ‘duurzaam’ en herzien hun eigen duurzaamheidslogo’s. De vage claims zijn verwarrend en maken het moeilijker voor consumenten om duurzamere keuzes te maken. Het gebruik van logo’s van eigen duurzaamheidsprogramma’s is vanaf september 2026 slechts onder strikte voorwaarden toegestaan. Op het moment dat de ACM het sectoronderzoek startte naar duurzaamheidsclaims in de koffie- en cacaosector waren de bedrijven al begonnen hun claims in lijn te brengen met de komende Europese regels.

Martijn Ridderbos, bestuurder van de ACM: “Goed dat deze bedrijven stoppen met vage duurzaamheidsclaims en hun zelf bedachte duurzaamheidslogo’s herzien. Consumenten die een duurzame keuze willen maken, moeten zich kunnen baseren op duidelijke en eenduidige duurzaamheidsinformatie. Zo kunnen ze producten en merken beter met elkaar vergelijken. Wij hopen dat andere bedrijven dit voorbeeld snel zullen volgen. Dat maakt de onderlinge concurrentie ook eerlijker.”

Omdat het gaat om producten met een lange houdbaarheidsduur komen de producten met de aangepaste claims in de eerste maanden van 2026 in de winkels.

Onderzoek duurzaamheidsclaims koffie en cacao

De ACM is afgelopen jaar gestart met haar onderzoek naar de koffie- en cacaosector omdat ze daar op dat moment nog de meeste onduidelijke duurzaamheidsclaims zag. Duurzaamheidsclaims op koffie- en chocoladeverpakkingen gaan niet alleen over het klimaat, maar ook over arbeidsomstandigheden en mensenrechten. De ACM zag dat de bedrijven claims gebruikten als ‘responsibly’ of ‘sustainably sourced cacao’. Het gebruik van vage termen kan consumenten misleiden, omdat het onduidelijk is welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft en dus verkeerde verwachtingen kan scheppen bij consumenten. Omdat deze bedrijven onduidelijke claims gebruikten is de ACM daarover het gesprek aangegaan. De bedrijven hebben de ACM toegezegd op hun nieuwe verpakkingen deze claims niet meer te vermelden én hun eigen duurzaamheidslogo’s te herzien.

ACM en duurzaamheid

De ACM deed in 2025 onderzoek naar duurzaamheidsclaims in de levensmiddelensector, met name in de koffie- en cacaosector.

In 2026 gaat de nieuwe EU-richtlijn ECGT (Empowering Consumers for the Green Transition) in. Deze richtlijn moet de positie van consumenten in de groene transitie versterken. Volgens de richtlijn mogen bedrijven alleen nog onder strenge voorwaarden een onafhankelijk duurzaamheidslogo gebruiken. Eén van de voorwaarden houdt in dat andere bedrijven zich kunnen aansluiten. De ACM roept bedrijven al sinds 2020 op om te stoppen met dergelijke eigen logo’s die verwarrend zijn voor consumenten, het aantal keurmerken te beperken en te streven naar minder maar wel goede en uniforme keurmerken.

De ACM laat markten werken voor alle mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. Verduurzaming van producten en consumptie is essentieel voor een toekomstbestendige samenleving. De ACM draagt hieraan onder meer bij door het toezicht op duurzaamheidsclaims van bedrijven. Dit is belangrijk voor consumenten, zodat zij worden beschermd tegen misleidende claims en met vertrouwen een duurzamere keuze kunnen maken. Maar het bevordert ook de eerlijke concurrentie tussen bedrijven als bedrijven juist en duidelijk communiceren over hun duurzaamheidsinspanningen.