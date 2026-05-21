De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert de eerste editie van de Focus op Verduurzaming. De ACM geeft dit jaar prioriteit aan het wegnemen van obstakels voor duurzamer en circulair produceren en consumeren, het bevorderen van betrouwbare duurzaamheidsinformatie voor consumenten en het voorbereiden van toezicht op internationale ketenverantwoordelijkheid van bedrijven. Dit document is een verdieping op de ‘ACM Agenda’ die de ACM begin dit jaar heeft gepubliceerd.

Martijn Ridderbos, bestuurslid van de ACM: “Voor de brede welvaart en de weerbaarheid van mensen en bedrijven op lange termijn is de overgang naar een duurzame economie cruciaal. Tegelijkertijd werken markten niet vanzelf voor duurzame uitkomsten. Als toezichthouder die zich sterk maakt voor goed werkende markten dragen we actief bij aan de stap naar een duurzamere toekomst.”

Garantie en levensduur producten

Producten die lang meegaan hebben veel voordelen. Voor de portemonnee van consumenten en het draagt bij aan een lagere impact op het milieu door minder grondstoffengebruik en afval. De ACM start dit jaar een marktonderzoek naar garantie en reparatie in de elektro- en wit- en bruingoedsector. Bij elektronica gaat het in toenemende mate om producten waarvan de werking afhankelijk is van software ondersteuning. Consumenten vervangen deze producten vaker omdat software verouderd is, terwijl de hardware nog functioneert. Daarnaast ervaren consumenten belemmeringen om hun recht op garantie in te roepen om kapotte producten te laten vervangen of repareren. Dit onderzoek brengt gebruiksduur, de rol van fabrikanten en retailers en mogelijke knelpunten bij het inroepen van het garantierecht in kaart en levert aanbevelingen voor bedrijven en de wetgever. De ACM is hierover in gesprek met de sector.

Betrouwbare duurzaamheidsinformatie

Consumenten moeten kunnen vertrouwen op duurzaamheidsclaims om goede keuzes te maken. Misleidende claims ondermijnen dit vertrouwen en benadelen bedrijven die serieus verduurzamen. Dit jaar ligt de focus van de ACM op sociale claims in de kledingsector en op voorlichting over nieuwe Europese regels die in september van kracht worden (ECGT). Deze regels verplichten duidelijkere informatie over duurzaamheid, repareerbaarheid en software-ondersteuning en verbieden zelfgekozen keurmerken zonder onafhankelijke controle. De ACM blijft bedrijven aanspreken op onjuiste of vage claims en zet in op uitleg en praktijkgerichte voorbeelden.

Samenwerking bedrijven om duurzaamheidsdoelen te bereiken

De ACM denkt sinds enkele jaren mee met bedrijven over hoe zij samen duurzaamheidsafspraken kunnen maken zonder de concurrentieregels te overtreden. De ACM publiceert deze informele beoordelingen op haar website, zodat andere bedrijven hier ook wat aan hebben. De regels voor duurzaamheidsafspraken geven aan welke ruimte bedrijven hebben, maar stellen ook duidelijke voorwaarden om ‘greenwashing’ van afspraken die de concurrentie beperken te voorkomen.

In de Agro-Nutri Monitor van 2026 doet de ACM naast de gebruikelijke monitoring ook onderzoek naar de staat van verduurzaming van de food service sector en naar de mogelijkheden die supermarkten hebben om consumenten aan te sporen tot duurzamer gedrag. Daarnaast denkt de ACM actief mee met partijen in de agro-nutriketen over de mogelijkheden voor ketensamenwerking in de landbouw.

Voorbereiden op toezicht op ketenverantwoordelijkheid

Vanaf 2028 krijgt de ACM een nieuwe toezichthoudende rol rond internationale ketenverantwoordelijkheid (CSDDD). Grote bedrijven moeten dan risico’s op mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu in hun productieketens aanpakken. De ACM werkt in 2026 aan de voorbereiding via advies aan het ministerie van Buitenlandse Zaken over handhaafbaarheid van de regels, samenwerking met de Europese Commissie en andere Europese toezichthouders en gesprekken met bedrijven en maatschappelijke organisaties. De ACM verwacht in haar toekomstige toezichtrol dat bedrijven stap voor stap hun productieketens socialer en duurzamer maken en dat zij een systeem opbouwen om negatieve gevolgen voor mens en milieu te voorkomen.