De Autoriteit Consument & Markt (ACM) roept bedrijven in de levensmiddelensector op hun duurzaamheidsclaims te controleren en waar nodig aan te passen. Hiermee wil de ACM het gebruik van eerlijke en duidelijke duurzaamheidsclaims bij deze bedrijven stimuleren. Eerlijke en duidelijke claims zijn belangrijk voor het vertrouwen van consumenten én geven bedrijven de kans zich op duurzaamheid te onderscheiden. Eerder heeft de ACM duurzaamheidsclaims in de sectoren kleding, energie en transport gecontroleerd.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Veel levensmiddelen worden aangeprezen met allerlei duurzaamheidsclaims, labels, logo’s en keurmerken. We zien duurzaamheidsclaims die gaan over milieuaspecten, maar ook claims over arbeidsomstandigheden of dierenwelzijn. Daarbij is niet altijd duidelijk wat de claim precies inhoudt of waar het logo voor staat. Dat moet wel. Want alleen eerlijke en duidelijke claims helpen consumenten een juiste keuze te maken als zij duurzaamheid daarin willen meewegen. Vandaar dat we ons toezicht hierop richten.”

Uitgangspunten voor duurzaamheidsclaims

De regels waaraan duurzaamheidsclaims moeten voldoen staan uitgelegd in de Leidraad Duurzaamheidsclaims. De Leidraad is in 2023 vernieuwd. De ACM roept in een brief alle bedrijven in de levensmiddelensector op hun claims te controleren door deze naast de uitgangspunten uit de Leidraad te leggen. In de brief worden voorbeelden uit de levensmiddelensector gebruikt om de vuistregels toe te lichten. Dit zijn de vijf vuistregels:

Gebruik duidelijke, specifieke en volledige duurzaamheidsclaims. Onderbouw de duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel. Maak eerlijke vergelijkingen met andere producten of concurrenten. Beschrijf toekomstige duurzaamheidsambities concreet en meetbaar. Visuele claims en keurmerken moeten behulpzaam en niet verwarrend zijn.

De ACM rekent erop dat de bedrijven in de levensmiddelensector nu zelf de duurzaamheidsclaims die ze gebruiken actief gaan controleren en waar nodig aanpassen aan de uitgangspunten uit de leidraad. Het gaat om de claims in alle kanalen: op het product zelf, in advertenties en in de winkel. De ACM gaat daarna controleren of de claims voldoen. Mocht de ACM claims aantreffen die niet voldoen aan de consumentenwetgeving dan kan zij daarop handhaven. Daarbij kan de ACM een boete of last onder dwangsom opleggen. De ACM blijft aandacht houden voor duurzaamheidsclaims in andere sectoren. Consumenten kunnen misleidende claims melden bij ACM ConsuWijzer.

ACM en duurzaamheid

De ACM laat markten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. Verduurzaming van producten en consumptie is essentieel voor een toekomstbestendige samenleving. De ACM draagt hieraan bij door het toezicht op duurzaamheidsclaims van bedrijven. Consumenten moeten met vertrouwen een duurzamere keuze kunnen maken.

Niet alleen consumenten moeten worden beschermd tegen misleidende claims. Als bedrijven juist en duidelijk communiceren over de inspanningen die zij doen voor duurzaamheid, bevordert dat de eerlijke concurrentie tussen bedrijven. De ACM neemt belemmeringen weg en geeft ruimte waar het kan.