69% van Europeese palmolie import duurzaam

Europese import van palmolie daalt, maar het aandeel duurzame palmolie in de import is juist sterk gestegen, tot bijna 70%. Zo blijkt uit het nieuwe monitoring report van het European Sustainable Palm Oil (ESPO) project van IDH, the Sustainable Trade Initiative en stichting MVO (Margarine, Vetten en Olien). Nederland, dat ruim 60% van alle Europese palmolie importeert, blijkt één van de voorlopers. Palmolie is de meest gebruikte plantaardige olie ter wereld. In ongeveer de helft van alle verpakte supermarkt-producten is palmolie verwerkt.

Europese palmolie is grotendeels afkomstig uit Indonesie en Maleisie, waar jaarlijks tienduizenden hectares bos verdwijnen voor palmolieplantages. Indonesie telt 11 miljoen hectare palmolie, waarvan 5 miljoen van kleine boeren. Juist deze miljoenen boeren zijn afhankelijk van palmolie voor hun levensonderhoud en kunnen hun productie per hectare sterk verhogen met beter plantmateriaal en de efficientere landbouwtechnieken. Joost Oorthuizen, directeur van IDH: ‘We werken samen met MVO aan 100% duurzame Europese import én IDH werkt in Indonesie nauw samen met de overheden en palmoliebedrijven om én palmolieproductie te verduurzamen én boswetgeving te helpen naleven én alternatieven inkomstenbronnen voor de lokale bevolking te organiseren, die bossen en moerassen ongemoeid laten. Nederland heeft daar als grootste Europese importeur van palmolie een verantwoordelijkheid’.

De sterkte stijging van duurzame palmolie import is mede te danken aan intensieve Europese samenwerking. Verenigde palmoliebedrijven in verschillende landen sloegen, op initiatief van IDH, in 2015 de handen ineen, en met name Belgie, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Nederland en de UK zijn goed op weg naar de 100%. Andere landen zijn pas recentelijk aangehaakt. Ook Europese overheden verklaarden aan de vooravond van het Nederlandse voorzitterschaps van de EU in 2015, via de zogenaamde ‘Amsterdam Declaration’ de verduurzaming van de import van palmolie te zullen ondersteunen.

Rapport

Het gepubliceerde rapport: ‘Making sustainable palm oil the norm in Europe’ geeft inzicht in de palmolie import en handel van 13 Europese landen en van gecertificeerde productie in Indonesie en Maleisie. In 2016 werden 2.83 miljoen hectares gecertificeerd volgens de normen van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), 1.9 million hectares als Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) en 260,000 hectares as Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO). Ook blijkt uit het rapport dat een groeiend aantal Europese landen zich aansluit bij het initiatief en dat stelt Europa, als de één na grootste markt voor palmolie, beter in staat een leidende rol in duurzame productie en handel van palmolie te spelen. Joost Oorthuizen: ‘Er wordt regelmatig gezegd dat ontbossing door palmolie onacceptabel is, en dat vinden wij ook. Wij vrezen alleen dat bij een stop op palmolie import kleine boeren in Indonesie en Maleisie andere gewassen gaan verbouwen voor hun levensonderhoud en dan geen belang hebben om dat duurzaam te doen’.