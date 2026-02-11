NWO en NGF-programma GroenvermogenNL openen een call voor onderzoek naar de waterstofinfrastructuur voor een consortium bestaande uit onderzoekers en bedrijven. Er is 13 miljoen euro beschikbaar gesteld voor één aanvraag.

Om het gebruik van waterstof voor duurzame energievoorziening mogelijk te maken, is goede infrastructuur nodig. De waterstof moet immers van productielocatie en importhavens naar gebruikslocaties verplaatst worden. De ontwikkeling van technieken zoals conversie van waterstofdragers en waterstof, maar ook transport- en opslagmogelijkheden van waterstof en waterstofdragers zijn hiervoor van cruciaal belang.

Daarnaast zijn het benutten van bestaande infrastructuur en het integreren van nieuwe toeleveringsketens essentieel voor de grootschalige import van waterstof en waterstofdragers. Hiervoor is onderzoek nodig. Deze call richt zich op import, conversie, transport en opslag van waterstof en van waterstofdragers, zoals ammoniak of vloeibare organische dragers.

Onderzoeksrichtingen in deze call zijn:

Import, transport en opslag van vloeibare waterstof (LH2). Import, conversie, transport en opslag van waterstofdragers. Ontwikkeling en optimalisatie van haveninfrastructuur, toeleveringsketens en conversiehubs.

Het beschikbaar budget voor deze call is 13 miljoen euro. NWO financiert maximaal 80%, het consortium moet zelf 20% bijdragen in de vorm van cofinanciering of eigen bijdrage. Zie de call for proposals voor de voorwaarden.

Workshops

Er wordt maximaal één aanvraag toegewezen. Het consortium dat de aanvraag indient, zal zich tijdens twee meerdaagse workshops vormen. Voor de hoofdaanvrager van het consortium is deelname aan beide workshops verplicht. Aanmelden kan via ISAAC voor 10 maart 2026.

Over het Nationaal Groeifondsprogramma GroenvermogenNL

Het Nationaal Groeifondsprogramma GroenvermogenNL is het investeringsprogramma voor het groene vermogen voor de Nederlandse economie en maatschappij. Via dit programma moet groene waterstof de trekkracht zijn voor de transitie van een op fossiele grondstoffen gebaseerde maatschappij en industrie naar duurzame energievoorziening. Hiermee kan Nederland een nieuwe industrie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat opbouwen. Om deze transitie mogelijk te maken, zijn goed opgeleide mensen en is een sterke structuur van kennisdeling noodzakelijk. Het investeringsprogramma loopt tot 2028.

Programma’s voor het Nationaal Groeifonds

NWO voert thematische programma’s uit voor onderzoek, kennisontwikkeling en innovatie die zijn gefinancierd uit het Nationaal Groeifonds. De resultaten hiervan zijn toepasbaar in innovaties en organisaties en leveren zo een bijdrage aan het duurzame verdienvermogen en de brede welvaart van Nederland. In de programma’s werken partijen uit de gehele kennisketen samen, zowel publiek als privaat.