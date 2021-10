10 PET-flessen in een schoonloopmat

CWS GreenMats en CWS GreenPremium Mats zijn twee nieuwe, duurzame producten die CWS, marktleider op het gebied van hygiëne en vloerverzorging en pionier op het gebied van duurzaamheid, op de markt brengt. Het zijn duurzame schoonloopmatten die uitsluitend uit gerecycled polyester bestaan. Per vierkante meter mat worden ongeveer 10 afgedankte PET-flessen gebruikt, wat neerkomt op een jaarlijks recyclingvolume van meer dan een miljoen PET-flessen. De achterkant van de matten is gemaakt van een nieuw ontwikkelde rubbersamenstelling die voor het eerst volledig ftalaatvrij is, met andere woorden: zonder schadelijke weekmakers.

Erik Dorrepaal, Product Manager CWS Hygiëne & Floor Care, over de nieuwe mat: “De CWS GreenMats zijn een mijlpaal op weg naar het verduurzamen van al onze producten. De CWS-standaard nylon schoonloopmatten die momenteel in omloop zijn, zullen geleidelijk – zodra het einde van hun levensduur is bereikt – worden vervangen door deze nieuwe matten. De matten al eerder de deur uit doen, zou niet duurzaam zijn en ook niet in lijn met onze bedrijfsvoering: het denken in circulariteit. Alle CWS-producten die voldoen aan de criteria van de circulaire economie worden voorzien van het Think Circular-icoon. Dat is nu voor het eerst op productniveau ook het geval bij de CWS GreenMats’’.

Duurzame matten voor betere veiligheid en prestaties

De nieuwe versie van de CWS-standaardmat is gemaakt van polyestergaren, dat in de loop der tijd niet erodeert of vervaagt. Dit betekent niet alleen een hoge kleurstabiliteit, maar ook in het algemeen een langere levensduur van de matten. Erik Dorrepaal vertelt over de voordelen ten opzichte van nylon matten: “Het polyestergaren is hittebestendiger, droogt sneller en draagt daarom bij aan een veel energie-zuiniger reinigingsproces.’’.

Aanvullend op de GreenMats heeft CWS ook de GreenPremium Mat geïntroduceerd. Met de GreenPremium matten gaat CWS nog een stapje verder dan de GreenMat, zo benadrukt Regional Manager Operations Joost van Roovert. De mat biedt extra pluspunten op het gebied van prestatie, veiligheid en duurzaamheid. De structuur van de GreenPremium Mat is voorzien van een wafelpatroon. Dit geeft niet alleen een nette, eigentijdse designlook, maar verwijdert ook optimaal vuil en vocht en zorgt ervoor dat de mat veilig plat blijft liggen. De matten worden gewassen op de CWS Flat Mat Washer, een uniek en grondstofbesparend wassysteem en exclusief in Europa. Het was- en droogproces verbruikt minder grondstoffen dan conventionele wasmethoden, waarmee tot 50% aan water en tot 90% aan CO2-uitstoot wordt bespaard.

CWS betrokken bij CISUFLO

De recycling van matten aan het einde van de levensduur blijft wel een uitdaging. “Mede daarom is CWS als enige service aanbieder van Floor Care betrokken bij een grootschalig EU-project: CISUFLO (Circular Sustainable Floor Coverings). Het doel van CISUFLO is de milieueffecten van de vloerverzorgingssector in de EU tot een minimum te beperken. Wij willen een pionier zijn en ook op dit gebied verbeteringen tot stand brengen”, voegt Dorrepaal toe.

Over Think Circular

Al sinds de oprichting in 1899 streeft CWS ernaar om volledig circulair te zijn, waarbij de aangeboden producten worden verhuurd in plaats van verkocht. De bedrijfsvoering is gebaseerd op servicecycli: het denken in cirkels vanuit het bedrijfsmodel, vanaf de ontwerpfase tot het sluiten van de kringloop door re- en upcycling. Zo wordt het gebruik van nieuwe grondstoffen verminderd en de levensduur van de producten verlengd door reparaties. De GreenMats zijn hier een perfect voorbeeld van. Veel schoonloopmatten verliezen na enkele weken hun functionaliteit, doordat de vezels plat worden gedrukt door voetstappen. Dat probleem lost CWS op door de regelmatige reinigingsservice, waardoor de matten hun optimale functionaliteit behouden “, zo vertelt Dorrepaal.