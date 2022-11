Na een periode van lobbyen en campagne voeren, maken de sap- en smoothieflessen van innocent vanaf nu deel uit van het Nederlandse statiegeldsysteem. Frisdrank en water hadden al een statiegeldverplichting, maar sappen en smoothies werden daarbij uitgesloten. Omdat daar volgens innocent geen goede reden voor was, startte het bedrijf in juni 2021 een PETitie om sap- en smoothieflessen in het statiegeldsysteem te krijgen. De flesjes van innocent waren al volledig recyclebaar en op deze manier hoopt het bedrijf dat nog meer flessen gerecycled worden. De flesjes zijn vanaf nu in te leveren bij alle statiegeldmachines in Nederland voor 15 of 25 cent (afhankelijk van het formaat van de fles).

Aanmoedigen

Alle flessen van innocent boven de 100ml kunnen worden ingeleverd bij elke statiegeldmachine in Nederland. In de komende weken zullen de etiketten het statiegeldlogo krijgen, maar zonder logo zijn ze nu ook al in te leveren. innocent hoopt consumenten met het statiegeld bewust te maken van de waarde die afval heeft en zo te stimuleren om te recyclen. Daarnaast moedigt innocent andere bedrijven aan om ook statiegeld te heffen op sap- en smoothieflessen. Jiri Staats, Head of Brand & Portfolio bij innocent: “We zijn ontzettend trots dat we deze uitbreiding van het statiegeldsysteem voor elkaar hebben gekregen. Bij innocent hebben we grote ambities op het gebied van duurzaamheid, waarbij we in 2025 volledig CO2-neutraal zullen zijn. Ook gebruiken we steeds meer gerecycled PET en plantaardig plastic. Daarnaast zijn al onze flessen volledig recyclebaar en met statiegeld zorgen we dat zoveel mogelijk flessen gerecycled worden.”

PETitie

In juni 2021 lanceerde innocent een petitie onder de naam ‘samen voor statiegeld’ om in het statiegeldsysteem te worden opgenomen. Eerder dit jaar ontving het bedrijf het nieuws van de organisatie Statiegeld Nederland dat het statiegeldsysteem zou worden uitgebreid naar alle sappen en smoothies in plastic flessen.