De 10 meest gelezen MVO berichten in 2017: circulaire economie blijft trending topic maar Ruud Koornstra aan de top

Het is weer bijna het einde van het jaar. Tijd om de balans op te maken wat het meest gelezen MVO nieuws is op het Online Kenniscentrum Duurzaam ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl). Onverminderd scoren nieuwsberichten over het thema ‘circulaire economie’ weer hoog met maar liefst 5 posities in de top 10. Dit was de drie voorgaande jaren ook al het geval. Het meest gelezen nieuwsbericht gaat echter niet over circulaire economie maar over Ruud Koornstra. Hij werd de eerste ‘zelfbenoemde’ energiecommissaris van Nederland.

Ruud Koornstra stond recent (10 december 2017) centraal in een uitzending van VPRO Tegenlicht ‘Op energiemissie’. Hiervoor werden onder meer opnamen gemaakt op het 17de Nationaal Sustainability Congres welke door Ruud Koornstra werd geopend.

Opvallend was dat enkele berichten uit eerdere jaren ook dit jaar weer veel gelezen werden. Een van deze berichten was uit oktober 2016: ‘Consumenten vinden duurzaamheid bedrijven steeds belangrijker‘. Deze berichten zijn echter niet mee genomen in de top 10 van 2017.

De top 10 van 2017