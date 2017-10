Greenpeace zet groenste en foutste techbedrijven ter wereld op een rij

Een ander probleem is het gebrek aan transparantie in de productieketen. De meeste bedrijven, waaronder Amazon, Google en de Chinese merken Huawei, Oppo, Vivo en Xiaomi geven geen enkele informatie over hun toeleveranciers. Op deze manier is er geen zicht op de milieu-impact van hun productieketen.

Veel elektronische apparaten zijn niet ontworpen om gemakkelijk te repareren of om lang mee te gaan. Apple, Microsoft en Samsung gaan zelfs de verkeerde richting op wat betreft de duurzaamheid van het ontwerp. Hun nieuwe modellen zijn steeds lastiger te repareren of te upgraden. Kim Schoppink: “Daarmee stimuleren de bedrijven de wegwerpcultuur die zorgt voor veel afval en grondstoffen verspilling. Zelfs als je zou willen dat je telefoon langer meegaat, wordt dit je onmogelijk gemaakt. HP, Dell en Fairphone laten gelukkig zien dat het wel mogelijk is om bijvoorbeeld telefoons en laptops te ontwerpen die te repareren zijn.”

Fairphone is de groenste keuze voor een smartphone. Op de voet gevolgd door Apple. Samsung, de grootste producent van smartphones, leunt in zijn productieproces nog zwaar op fossiele brandstoffen. Het bedrijf gebruikte in 2016 meer dan 16.000 GWh energie. Dat is net zoveel als het stroomverbruik van 5,3 miljoen huishoudens in een jaar. Slechts 1% van de energie die Samsung gebruikt komt uit schone bronnen.

De techbedrijven gerankt op een rij op basis van drie criteria:

Energie. Gebruikt het bedrijf schone energie, of stoot het veel broeikasgassen uit? Grondstofgebruik. Worden gerecyclede materialen gebruikt? Is het ontwerp duurzaam? Chemicaliën. Gebruikt het bedrijf schadelijke chemische stoffen in het product of tijdens het maken ervan?

Ranking techbedrijven op basis van klimaatimpact, grondstofgebruik en chemicaliën.

Greenpeace roept de bedrijven op om transparant te zijn over hun productieketen. Dat is de eerste stap die nodig is om verbeteringen door te kunnen voeren voor het milieu. Om de ranking op te stellen is voornamelijk algemeen beschikbare informatie gebruikt, zoals rapporten voor aandeelhouders en MVO-verslagen.

Jouw apparaten en het klimaat

Sommige bedrijven zetten stappen in de goede richting om hun impact op het klimaat te verkleinen. Onder andere Google, Facebook en Apple hebben zichzelf tot doel gesteld om alle energie die ze zelf gebruiken uit schone energiebronnen te halen en ze zijn al een heel eind op weg om dat doel te halen. Apple is één van de weinige bedrijven die nog een stap verder gaat. Het bedrijf wil ook zijn hele productieketen op schone energie laten draaien.

Gemaakt om te vervangen

