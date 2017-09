TU Delft en Lidl werken aan circulaire supermarkt

De TU Delft en Lidl zijn een onderzoek gestart gericht op de transitie van de supermarkt naar een circulaire bedrijfsvoering. De TU Delft gaat Lidl adviseren over hoe de supermarktketen haar bedrijfsvoering circulair kan maken. Als toekomstgerichte supermarktketen onderneemt Lidl al jaren op een moderne en verantwoorde manier. Zo bouwt de keten de meest duurzame distributiecentra, filialen met energielabel A++++ en zijn alle medewerkers getraind om energiebewust te werken. De toepassing van circulariteit ziet Lidl als een volgende stap naar een duurzamere toekomst.

Toekomstgerichte supermarkt

“De komende decennia krijgen we een temperatuurtoename van ongeveer 2 à 3 graden. Dat lijkt weinig, maar het is veel en het vraagt om een ander economisch systeem. Op de TU Delft bedenken we daarom nieuwe en slimme concepten die bijdragen aan duurzame gebouwde omgeving. Een circulaire supermarkt kan daarin een zeer belangrijke rol spelen,” aldus Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft. “Ik ben verrast over wat Lidl al doet. Reststromen worden goed gescheiden en Lidl wekt steeds meer groene energie op. Maar er is nog veel meer mogelijk door de hele keten van grondstoffen aan te pakken, transport duurzaam op te lossen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan”. Aan de hand van een routekaart brengt TU Delft voor Lidl in kaart hoe zij via de tussenstappen CO2-neutraal, energieneutraal en fossielvrij kunnen toewerken naar een circulaire bedrijfsvoering waarbij alle grondstoffen volledig worden hergebruikt en het milieu maximaal wordt beschermd.

“De transitie naar een circulaire bedrijfsvoering is belangrijk om ook in de toekomst aan de wensen van onze klanten te voldoen”, aldus Marlijn Simons-Somhorst, manager duurzaamheid van Lidl. “De inzet op een circulaire economie en dus een circulair verdienmodel past zowel vanuit milieu- als kostenoogpunt goed bij ons als discounter. Nu levert ons restafval bijvoorbeeld niets op, niet voor het milieu en niet qua verwaarding. Dat is zonde, we willen grondstofkringlopen zoveel mogelijk sluiten. Daarnaast richten we ons op hernieuwbare grondstoffen en energie. Uiterlijk in 2018 zijn alle Lidl-filialen aardgasvrij”.

Het onderzoek richt zich in beginsel op de bedrijfsvoering en het vastgoed van Lidl. In december presenteert TU Delft de routekaart ‘circulaire supermarktketen’ aan Lidl.