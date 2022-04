PLUS werkt samen met Fairtrade Nederland aan het certificeren van zoveel mogelijk huismerkproducten. De supermarkt is koploper als het om het grootste assortiment Fairtrade huismerkproducten gaat. Het begon allemaal ruim 10 jaar geleden met de verkoop van de Fairtrade banaan. Inmiddels is het assortiment flink uitgebreid en dragen meer dan 400 huismerkproducten het Fairtrade keurmerk. Door de verkoop van Fairtrade producten zorgt PLUS ervoor dat via de Fairtrade minimumprijs en –premie, boeren op een duurzamere manier kunnen produceren en hun positie kunnen versterken. In 2021 bedroeg de Fairtrade premie in totaal ruim 1.6 miljoen US dollar. Maar wat levert het op?

10 jaar Fairtrade koffie en thee

Alle huismerk koffie en thee is 10 jaar Fairtrade gecertificeerd en nu ook klimaatneutraal. Door de verkoop van Fairtrade producten draagt de supermarkt elk jaar Fairtrade premie af. Dat levert mooie cijfers op. Klanten van PLUS hebben de afgelopen 10 jaar bijna 10 miljoen kilo koffie gekocht. Dat zijn 2.000.000 pakken koffie (van 500 gram) waarmee 133.000.000 kopjes koffie zijn gezet. Hierdoor heeft PLUS alleen al door de verkoop van haar huismerk koffie, ruim 5 miljoen US dollar aan Fairtrade premie gegenereerd. Daarnaast hebben klanten voor 767.327 kilo aan thee gekocht en daarmee 383.663.500 kopjes thee gezet. Hierdoor is er nog eens 383.667 US dollar aan Fairtrade premie afgedragen. Alles bij elkaar opgeteld levert 10 jaar koffie en thee verkoop een bedrag van ruim 5,5 miljoen US dollar aan afgedragen Fairtrade premie op.

De impact van Fairtrade op de levens van boeren en werknemers wereldwijd

Honderden miljoenen boeren en werknemers leven wereldwijd in armoede. Ze worden direct geraakt door de sterk fluctuerende marktprijzen, maar ook door de gevolgen van de klimaatverandering of de COVID-19-pandemie. De noodzaak om boeren fatsoenlijke prijzen voor bijvoorbeeld hun koffie, bananen en cacao te betalen is daarmee nog groter geworden. Fairtrade zet zich in om via de Fairtrade minimumprijs en premie maar ook door lokale ondersteuning en programma’s de zelfredzaamheid van boeren en hun gemeenschappen te vergroten. Ruim 1,9 miljoen boeren en arbeiders zijn aangesloten bij Fairtrade. Dankzij de Fairtrade premie kunnen de boeren trainingen volgen, landbouwmaterialen aanschaffen en onderwijs en medische zorg voor zichzelf en hun families verbeteren. De koffie is onder meer afkomstig uit Uganda en Brazilië. De Fairtrade premieafdracht voor koffie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de bouw van koffieopslagplaatsen. De thee is afkomstig uit Sri Lanka. De Fairtrade premieafdracht aan thee wordt vooral gebruikt als extra betaling aan werknemers en voor studiebeurzen en uitwisselingsprogramma’s met andere plantages.

Peter d’Angremond, directeur Fairtrade Nederland: “PLUS toont duurzaam leiderschap om waar mogelijk voor Fairtrade certificering te kiezen. Door de verkoop van zoveel Fairtrade producten zorgt PLUS voor een substantieel beter inkomen voor boeren waardoor ze kunnen werken aan een betere toekomst. Tevens zorgt PLUS ervoor dat voor PLUS-klanten de duurzamere keuze de standaard keuze wordt. We zijn er trots op dat we al meer dan 10 jaar intensief met PLUS samenwerken om handel eerlijker te maken. Tegelijkertijd blijven er voldoende uitdagingen om samen aan te werken.”

Eric Leebeek, commercieel directeur bij PLUS: “We waren de eerste supermarkt in Nederland die een 100% switch maakte door 10 jaar geleden alleen nog maar Fairtrade bananen te verkopen. Met ruim 400 huismerkproducten bieden we nu het grootste Fairtrade assortiment van alle Nederlandse supermarkten. Het laat zien dat we een duurzamer en steeds eerlijker assortiment belangrijk vinden en hier echt keuzes in maken. En daar gaan we natuurlijk mee door. Samen met onze strategische partner Fairtrade Nederland blijven we ons inzetten zodat boeren en arbeiders wereldwijd een betere kans in de handelsketen krijgen.”