Zuivel met nieuw keurmerk ‘1 ster beter leven’ als eerste bij Jumbo

Jumbo introduceert als eerste supermarktketen dagverse melk en yoghurt met het 1 ster Beter Leven keurmerk. Het nieuwe keurmerk voor zuivel – ontwikkeld door de Dierenbescherming in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en Natuur & Milieu – heeft integraal aandacht voor dierenwelzijn, natuur en het milieu met fundamentele eisen voor een beter leven voor álle dieren op en rondom het boerenerf: koe, kalf, insecten, bijen, vlinders en boerenlandvogels.

Door de introductie van het 1 ster Beter Leven keurmerk op zuivel breidt Jumbo haar aanbod van duurzamere zuivel verder uit. Hiermee zet Jumbo een volgende stap om haar ambitie te verwezenlijken: in 2022 alleen nog maar duurzamere melkproducten in de schappen. 1 ster Beter Leven op zuivel past bovendien bij de voorlopersrol die Jumbo heeft op het gebied van dierenwelzijn.

Jumbo voorziet met de toevoeging van het 1 ster Beter Leven keurmerk in een steeds ruimer assortiment aan duurzamere zuivelproducten, passend bij de wensen van de klant. “In Nederland zijn we gek op zuivel, dat merken we bij Jumbo elke dag. We zien ook dat onze klanten steeds vaker een bewuste keuze maken en de impact op mens, dier en milieu meewegen in hun keuze. Met de introductie van 1 ster Beter Leven melk en yoghurt helpen we onze klanten om een duurzamere én diervriendelijkere keuze te maken”, vertelt Olaf de Boer, directeur Buying & Merchandising van Jumbo. “Vanuit onze voorlopersrol op dierenwelzijn verkopen we al veel producten met het Beter Leven keurmerk, zoals vers vlees, eieren, snacks en vleeswaren. Op die route zijn we verder gegaan. Vanaf het eerste uur zijn we betrokken geweest bij de ontwikkeling van het 1 ster Beter Leven keurmerk op zuivel en zaten we aan tafel met ook de zuivelverwerker en melkveehouders. We zijn ontzettend trots dat we als eerste supermarktketen zuivel met dit keurmerk kunnen aanbieden. Beter voor de koe, boer, natuur en milieu én onze klant!”

Beter leven voor alle dieren en een rijkere natuur

Door de samenwerking tussen Dierenbescherming, Vogelbescherming Nederland en Natuur & Milieu en met de melkveehouders, worden de zuivelproducten onder 1 ster Beter Leven met aandacht voor álle dieren op en rondom het boerenerf en een rijkere natuur geproduceerd. Zo leven de koeien in een koevriendelijkere stal met ruimte voor hun natuurlijke gedrag: meerdere drink- en vreetplaatsen en voldoende plekken om te liggen en te lopen. Niet alleen de koeien gaan 120 dagen per jaar, 6 uur per dag de wei in, ook het jongvee gaat naar buiten. Ook is er meer zorg voor het kalf: ze krijgen permanent drinkwater en blijven langer op de boerderij. Rondom het boerenerf is het goed toeven voor bijen, vlinders en andere insecten, want er komen meer bloemrijke weiden. Bovendien is het boerenerf een veilige plek voor boerenlandvogels om te broeden en jongen te krijgen, met rust, ruimte en voldoende voedsel. Behoud van sloten, greppels en andere landschapselementen helpen hierbij. In de verbreding van het keurmerk is er ook aandacht voor milieu en klimaat. De koeien eten gras dat zoveel mogelijk van de eigen boerderij afkomt, mest wordt zoveel mogelijk op het eigen land gebruikt en alleen bestrijdingsmiddelen met een lage milieu impact worden gebruikt.

“Geweldig dat iedereen nu kan kiezen voor melk en yoghurt met het 1 ster Beter Leven keurmerk. Er worden flinke stappen gezet voor de dieren, de natuur en het milieu bij de Beter Leven melkveehouderijen. Ik ben ontzettend trots op de boeren!”, aldus Marijke de Jong, programmamanager van de Dierenbescherming.

Verkrijgbaarheid 1 ster Beter Leven zuivel

De nieuwe zuivellijn bestaat uit vijf nieuwe zuivelproducten met het 1 ster Beter Leven keurmerk: halfvolle melk (1 liter en 1,5 liter), volle melk, magere yoghurt en volle yoghurt. Producten met het Beter Leven keurmerk zijn vanaf nu verkrijgbaar bij alle Jumbo winkels.

Lees meer over de criteria van het Beter Leven keurmerk op beterleven.dierenbescherming.nl