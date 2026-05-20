De MICHELIN Gids bouwt voort op zijn diepgaande expertise binnen hospitality en de wijnsector, en verbreedt met Mindful Voices zijn horizon voorbij de gastronomie. Dit platform is bedoeld voor iedereen die de Gids inspireert in de wereld van gastronomie, hospitality en wijngaarden. Dit nieuwe redactionele initiatief is ontworpen om personen in de schijnwerpers te zetten die door hun inzet en daden baanbrekend werk verrichten op het gebied van gastronomie, hospitality en wijn. Het platform zal geleidelijk wereldwijd worden uitgerold, te beginnen met het evenement op 1 juni 2026 waar de nieuwe selectie voor de Nordics wordt voorgesteld. Tegelijkertijd wordt de Groene Ster, die zich uitsluitend op gastronomie richtte, stopgezet.

De Groene Ster werd toegekend aan restaurants die baanbrekend werk verrichtten op het gebied van duurzaamheid in hun menu’s en bedrijfsvoering. De groene ster, die in 2020 werd geïntroduceerd, was een keurmerk voor milieukwaliteit. Jaarlijks werden er, tegelijk met elke nieuwe editie van de Michelin Gids, nieuwe restaurants met een groene ster aangekondigd. De gids heeft aangegeven dat de groene ster “geleidelijk zal worden afgebouwd”. De 23 restaurants met een groene ster in Nederland zullen hun onderscheiding aan het einde van dit jaar verliezen.

De MICHELIN Gids reikt verder dan gastronomie

In het verlengde van de recente uitbreiding naar hospitality en wijn, en de snelle internationale groei naar meer dan zestig bestemmingen, introduceert de MICHELIN Gids een nieuw redactioneel concept om het unieke karakter van deze drie vormen van levenskunst goed in beeld te brengen en daarbij de lokale grenzen te overstijgen. Mindful Voices zal de verhalen en baanbrekende praktijken van chefs, hotelhouders en wijnproducenten belichten en delen.

Gwendal Poullennec, Internationaal Directeur van de MICHELIN Gidsen: “Mindful Voices biedt een podium aan iedereen die de regels binnen zijn of haar vakgebied herschrijft. Dit nieuwe kader is direct gebaseerd op wat onze inspectrices en inspecteurs waarnemen: hun ontmoetingen en ervaringen over innovatieve manieren van werken die het verdienen om gedeeld te worden. De MICHELIN Gids blijft trouw aan zijn identiteit en waarden door de stemmen van deze persoonlijkheden uit de gastronomie, hospitality en wijn meer kracht te geven en volop tot hun recht te laten komen, zodat ze gehoord kunnen worden, waar ze zich ook bevinden.”

Een wereldwijd redactioneel platform

De nieuwe Mindful Voices serie wordt internationaal gelanceerd en richt zich in haar communicaties niet op locaties, maar op de mensen die ze vormgeven: zij die vernieuwen en inspirerende initiatieven lanceren.

De serie verschijnt op alle platforms van de MICHELIN Gids: digitaal (website, app, sociale media) én in print, met portretten van vrouwen en mannen uit de gastronomie, hospitality en wijnsector, en in het MICHELIN Gids magazine met diepgaande artikelen.

De redactionele inhoud van Mindful Voices zal toegankelijk zijn via het magazinegedeelte van de MICHELIN Gids website en app.

Tot slot zullen deze inspirerende persoonlijkheden ook te gast zijn bij belangrijke events van de MICHELIN Gids.

Startdatum: 1 juni 2026

Mindful Voices wordt onthuld tijdens de MICHELIN Guide Nordic Countries Ceremony op 1 juni 2026 in het Deense Kopenhagen. De uitrol gebeurt in de loop van 2026 eerst op Europees niveau en daarna wereldwijd.

Mindful Voices start vanuit de gastronomie – het hart van de MICHELIN Gids-expertise – en breidt vervolgens uit naar hospitality en tot slot naar wijn.