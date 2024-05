De Laden op Zon installatie voor e-trucks bij het transportbedrijf E. van Wijk in Giessen is klaar voor gebruik. Vanaf nu wordt het lokale verbruik geleverd door de zon in plaats van door het stroomnet. De samenwerking tussen de installateur Zonnegilde en slimme batterij leverancier iwell zorgt ervoor dat het transportbedrijf zelf de benodigde groene energie produceert om de elektrische vrachtwagens te laden. Het overvolle stroomnet was de reden dat E. van Wijk moest uitwijken naar een alternatieve oplossing voor het laden van de elektrische voertuigen in het wagenpark. Met 2.800 zonnepanelen en een slim batterijsysteem worden de duurzaamheidsambities nu toch gehaald.

Netcongestie is nog steeds aan de orde van de dag. Voor veel bedrijven is het een complexe uitdaging om aan hun duurzaamheidsambities te voldoen, omdat ze sterk afhankelijk zijn van het overvolle stroomnet. In het geval van netcongestie maakt de totaaloplossing van Zonnegilde elektrisch laden lokaal toch mogelijk. Dit het tweede Laden op Zon-project dat succesvol wordt opgeleverd.

Groene ambities

Elektrisch rijden is een ambitie van een steeds groter aantal transportbedrijven. Het is kosten efficiënter, duurzamer en steeds vaker vragen opdrachtgevers om een bijdrage van hun transporteur aan verduurzaming. Bovendien geldt er vanaf 2025 een zero-emissie beleid in veel binnensteden. Ewout van Wijk, CEO van E. van Wijk Group, is blij met de verduurzaming van zijn totale energiehuishouding: “Mijn business draaide op diesel, dat wordt nu kilowattuur. Met zonnepanelen en een slimme batterij met een energiemanagementsysteem ben ik gegarandeerd van de benodigde energie. Daarnaast voldoe ik nu al aan de duurzaamheidsrichtlijnen van de toekomst.”

Verduurzamen transportsector

Zonnegilde leidde het volledige proces van de totstandkoming van de zoninstallatie tot aan het realiseren van de batterij. Gerard de Ruiter, CEO Zonnegilde: “Duurzaamheid in de transportsector vraagt om een complete benadering. Daarvoor hebben we het concept Laden op Zon ook ontwikkeld. We geven niet alleen advies, maar nemen de leiding in het ontwikkelen en technisch realiseren van projecten, samen met onze opdrachtgevers en partners. We kunnen dit niet alleen! Bovendien denken we mee over het algemene energiebeheer en de financiering van duurzaamheidsinitiatieven. We adviseren over het terugverdienen van de elektrificatie van het wagenpark en het laadsysteem.”

Energie opslaan

Een belangrijke partner van Zonnegilde is batterijspecialist iwell. Door een overbelast lokaal stroomnet draaide E. van Wijk op een kleine netaansluiting waarbij teruglevering van opgewekte energie niet mogelijk was. Het slimme batterijsysteem van iwell zorgt ervoor dat er nu wel genoeg vermogen beschikbaar is en slaat opgewekte energie op voor een later moment. “Het batterijsysteem heeft een vermogen van 1 MW en een capaciteit van 4,3 MWh. Hierdoor wordt voldoende vermogen geleverd voor de laadpalen en wordt de zonne-energie opgeslagen om de e-trucks met schone stroom te laden,” aldus Jan Willem de Jong, CEO van iwell.

De Ruiter: “Duurzaam transport komt met onze oplossing binnen bereik van alle spelers met een wagenpark van vijftig of meer vrachtwagens. Het levert echt een win-winsituatie op. Zo bespaar je dankzij zelf opgewekte stroom op je netto energiekosten en verklein je je eigen CO2-voetafdruk”.