De bouw van de duurzame laadinstallatie voor elektrische vrachtwagens bij Oegema Transport is gereed. Met de Laden op Zon installatie kan Oegema haar nieuwe E-trucks vanaf nu duurzaam laden, ondersteund door een slim batterij-systeem en zonnestroom installatie. De installatie is een prachtig voorbeeld van verduurzaming in de transportsector en een concrete oplossing voor de veelvoorkomende netcongestieproblematiek. Laden op Zon kwam tot stand uit een innovatieve co-creatie tussen installateur Zonnegilde, batterijproducent iwell, energieleverancier Eneco en laadpalen fabrikant ABB E-mobility die hun expertise aan het project toevoegden om de installatie mogelijk te maken.

Voortrekkersrol in verduurzamen transportwereld

In de totstandkoming van de laadinstallatie nam Zonnegilde de volledige regie voor haar rekening, inclusief de ontwikkeling en technische realisatie van het project. In dit project werd voor het eerst een batterij geplaatst door Zonnegilde. De samenwerking met batterijproducent iwell was dan ook van groot belang in de ontwikkeling en totstandkoming van de gehele laadinstallatie. Het eindresultaat is het eerste Laden op Zon project dat opgeleverd wordt. Iwell brengt met het batterijsysteem en het energiemanagement systeem de verbinding tussen de verschillende energie opwekkers en afnemers. Eneco levert binnen het project de energie en zorgt voor de energiesturing, wat de businesscase van de gehele installatie interessant maakt. Gerard de Ruiter, directeur van Zonnegilde: “Het laadplein bij Oegema voor het opladen van meerdere elektrische trucks draagt bij aan de transitie naar een groenere transportsector. Zij pakken hierin echt een voortrekkersrol in de markt.”

Meer of volledig elektrisch rijden is een ambitie van een toenemend aantal transportbedrijven. Niet alleen omdat het kostenefficiënter is, maar ook door de aangescherpte milieuzones in steden, omdat bedrijven willen verduurzamen en omdat opdrachtgevers steeds vaker vragen om een bijdrage van hun transporteur aan hun verduurzaming. Transportbedrijven zoeken naar een manier om zo veel mogelijk duurzaam en kostenefficiënt te laden. En ze willen de energie opslaan om zo op elk moment van de dag te kunnen laden, ook als de zon niet schijnt. Maar omschakelen op elektrisch transport is een complexe opgave. Niet alleen moet het bestaande wagenpark vervangen worden door e-trucks, ook de laadinfrastructuur moet op orde worden gebracht inclusief een batterijenergieopslag en energiemanagementsysteem. Ook zijn er flinke uitdagingen op het gebied van financiering.

Partnering voor verduurzaming in transportsector

Zonnegilde wil vaker samen optrekken met partners als Eneco en iwell om opdrachtgevers optimaal te begeleiden in deze opgave. We kunnen dit niet alleen en moeten de synergie zoeken met partner experts. De Ruiter licht toe: “Verduurzaming in de transportsector vraagt een overall aanpak. Daarom geven we advies, verzorgen we de ontwikkeling en technische realisatie van het project in samenwerking met de opdrachtgever en onze partners. En natuurlijk nemen we ook het terug leveren van stroom en een eventuele verduurzaming van vastgoed mee in het totale plaatje.”

De batterij en het energiemanagementsysteem van iwell maakt het project compleet. Het slimme batterijsysteem communiceert met het laadplein, de zonnepanelen en Eneco om zo de ideale laad- en ontlaad strategie te bepalen. Op deze manier wordt de energie geoptimaliseerd zonder dat Oegema er omkijken naar heeft.

“Deze oplevering is een mooie mijlpaal”, aldus Peter van den Berg, directeur AgroEnergy, onderdeel van Eneco. “Voor ons is dit het eerste project waarbij we het energiesysteem met een batterij van een klant daadwerkelijk sturen. Door de energie uit de batterij zowel lokaal in te zetten, als op de verschillende energiemarkten, zorgen we ervoor dat het stroomnet in balans blijft en de businesscase van de installatie interessant wordt. We sturen het batterijsysteem, de laadpalen en zonnepanelen aan en stemmen opwek, opslag en gebruik af op de prijspeilen van de verschillende energiemarkten. Zo blijft het stroomnet in balans en behalen we voor Oegema maximaal rendement.“

Ook publiek laden op bedrijfsterrein

Laden op de laadinstallatie van Oegema in Dedemsvaart door andere bedrijven in de regio en consumenten zal vanaf het voorjaar van 2024 ook mogelijk worden. Daardoor komt er naast de verduurzaming van de logistieke dienstverlening ook een interessant verdienmodel tot stand. De investeringen om transport te vergroenen met zon zijn groot, dus het kan niet anders dan dat er ook geld terugverdiend moet worden. Door de laadinstallatie ook publiek toegankelijk te maken, komt een deel van de investering niet alleen via de eigen transportdiensten terug maar ook via het publieke laden. Zo wordt de financiering van duurzamer transport ook steeds haalbaarder. Daarmee is de Laden op Zon oplossing plotseling een stuk interessanter voor alle transportbedrijven met een wagenpark van 50 of meer vrachtwagens, waarvan een deel bestaat uit elektrische trucks.

Foto: Laadinstallatie op zon operationeel bij Oegema Transport