In juni is Zonnegilde gestart met de bouw van de duurzame laadinstallatie bij Oegema Transport in Dedemsvaart. Het laadplein wordt in samenwerking met ABB gerealiseerd, naast het laadplein zal er een slim batterij-systeem en zonnestroom installatie gerealiseerd worden zodat Oegema Transport haar nieuwe E-trucks duurzaam kan gaan laden. Het laadplein, vormt een belangrijk onderdeel in het streven van Oegema Transport naar duurzaamheid. Het geavanceerde laadplein voor het opladen van meerdere elektrische trucks draagt bij aan de transitie naar een groenere transportsector. Met meerdere oplaadpunten en een slim energiemanagementsysteem, stelt het laadplein Oegema Transport in staat om efficiënt en betrouwbaar hun elektrische vrachtwagens op te laden.

Het laadplein zal niet alleen beschikbaar zijn voor Oegema Transport, maar ook toegankelijk zijn voor bezoekers van het bedrijfsterrein. Naar verwachting zal medio oktober het laadplein overdag beschikbaar zijn voor derden. Dit draagt bij aan de stimulering van elektrisch vervoer in de sector en moedigt duurzame mobiliteit aan. De realisatie van de zonnestroom installatie, door Zonnegilde, is inmiddels ook in volle gang. Met de uitbreiding van deze zonnepanelen zal Oegema Transport in staat zijn om een aanzienlijk deel van deze nieuwe energiebehoefte voor E-trucks op duurzame wijze op te wekken. “Met het door Zonnegilde ontwikkelde concept ‘Laden op Zon’ is het de business case zowel technische als financieel mogelijk maakt voor Oegema Transport” aldus Sibbele Oegema. Daarnaast stelt het Oegema Transport in staat om de overstap naar elektrisch transport te versnellen en bij te dragen aan een schonere en duurzamere toekomst.

Het batterijopslagsysteem van iwell wordt achter de meter geplaatst en is in eerste instantie voor eigen gebruik van Oegema Transport voor snelladers van e-trucks met een beperkte netcapaciteit. Op momenten dat de batterij niet wordt gebruikt voor het laden van e-trucks, wordt de batterij door Eneco ingezet op de balanceringsmarkten. Dit zorgt voor een stabieler elektriciteitsnetwerk. “Het is een win win win situatie. We zijn blij dat we op deze manier kunnen bijdragen aan de versnelling naar elektrisch transport bij Oegema Transport.” Aldus Peter Molenaar, Eneco.

De financiering voor de BESS-installatie (Battery Energy Storage System) is mogelijk gemaakt door ASN Bank. “We zijn blij om te kunnen bijdragen aan dit project. ASN Bank zet zich in voor een duurzame toekomst, waarbij de overstap naar hernieuwbare energie van groot belang is. Daarom financieren we graag projecten die duurzaam hernieuwbare energiebronnen realiseren en innovatief inzetten. De mogelijkheid om gewonnen zonne-energie te gebruiken voor het opladen van e-trucks is een unieke combinatie die wij toejuichen.” Aldus Ronald Zeeman van ASN Bank Oegema Transport blijft zich inzetten voor een groenere toekomst en de voortgang van de bouw van deze duurzame laadoplossing is een belangrijke mijlpaal in hun streven naar duurzaamheid. Het bedrijf blijft samenwerken aan innovatieve oplossingen die de emissie verminderen en de transitie naar elektrisch transport bevorderen.

“Laden op Zon” is een innovatief concept van Zonnegilde B.V., speciaal ontworpen voor transportbedrijven. De met zonnepanelen opgewekte zonne-energie wordt opgeslagen in een batterij op eigen terrein. Hiermee kan de transporteur zijn wagenpark op elk gewenst moment duurzaam

opladen via zonnepanelen, batterij en laadpalen.