Marktpionier Zonnegilde gaat haar propositie Laden op Zon breed uitrollen in de markt. Daarmee komt duurzaam transport binnen bereik van alle spelers met een wagenpark van vijftig of meer vrachtwagens. De innovatieve installateur uit Kampen heeft, samen met twee launching customers, twee jaar gewerkt aan de ontwikkeling van Laden op Zon. Inmiddels is sprake van een proven concept, voorzien van een sluitende businesscase.

Meer of volledig elektrisch rijden is een ambitie van een toenemend aantal transportbedrijven. Niet alleen omdat het kostenefficiënter is, maar ook omdat opdrachtgevers steeds vaker vragen om een bijdrage van hun transporteur aan hun eigen duurzame doelstellingen.

Tegelijkertijd is het omschakelen op elektrisch transport een complexe opgave. Niet alleen moet het bestaande wagenpark vervangen worden door e-trucks, ook de laadinfrastructuur moet op orde worden gebracht inclusief een batterijenergieopslag (BESS) en -managementsysteem. Vaak betekent het ook overstappen op een andere energieleverancier of het aanpassen van het huidige contract. En dan zijn er ook nog drempels als financiering, een protocol voor storingen en het managen van eventuele netcongestie-problematiek.

Alle stukjes van deze ingewikkelde legpuzzel zijn inmiddels gelegd door Zonnegilde, een innovatieve installateur met een focus op zonne-opslag en -laadprojecten voor het MKB en vastgoed-eigenaren. We hebben Laden op Zon al geleverd bij meerdere grote transporteurs zoals Oegema Transport en E. van Wijk. Uitgangspunt daarbij is de verduurzaming van de totale energiehuishouding van de opdrachtgever, van de techniek tot aan de financiering. Deze is nu klaar om te worden opgeschaald.

Drie pijlers

Volgens Zonnegilde-directeur Gerard de Ruiter richt Laden op Zon zich op drie pijlers. Om te beginnen maakt deze totaaloplossing lokaal elektrisch laden technisch mogelijk – óók in het geval van netcongestie. Daarnaast maakt Laden op Zon elektrisch rijden voor transporteurs financieel rendabel, omdat lokaal laden van vrachtwagens op het eigen bedrijfsterrein competitiever is dan publiek laden. En als laatste voorziet de oplossing in een sluitende businesscase, waarbij de transporteur ervoor kan kiezen zelf te investeren of de investering deels door Zonnegilde te laten voorzien.

One stop shop

Zonnegilde werkt samen met partners met een gedegen trackrecord voor het laad-, opslag- en energiemanagementsysteem. “We denken dat de transportsector echt behoefte heeft aan een one stop shop-aanpak. Daarom geven we advies, verzorgen de ontwikkeling en technische realisatie van het project in samenwerking met de opdrachtgever. De betrokkenheid van onze opdrachtgevers is van grote waarde, en we streven naar een nauwe samenwerking in al onze acties. We verzorgen het hele traject en nemen alles uit handen, dat geldt voor projecten met of zonder financiering. Zo kost het de klant zelf weinig tijd, wij doen de inspanning.”, aldus De Ruiter. “En natuurlijk nemen we ook het terug leveren van stroom en een eventuele verduurzaming van vastgoed mee in het totale plaatje.”

In Zonnegilde is veel technische expertise aanwezig op het gebied van engineering. Deze is ontwikkeld door de tien jaar lange ervaring in de installatie van grootschalige zonne-energieprojecten. De verbreding naar batterij-opslag en -laden was dan ook een logische toevoeging op de bestaande dienstverlening. De Ruiter: “In zekere zin is dit echt een no brainer: het levert je als transportbedrijf lagere netto energiekosten en een voorspelbaar energietarief op dankzij zelf opgewekte stroom. Daarbij verlaag je je eigen CO2 footprint, voldoe je aan de vraag van opdrachtgevers om de uitstoot te verminderen én sorteer je voor op de landelijke trend naar een nul procent emissiebeleid in de grote steden vanaf 2025.”

Foto: Gerard de Ruiter van Zonnegilde staat bij Oegema Transport naast de batterij en tankunit