De opwekcapaciteit van zonne-energie in Nederland steeg in 2024 opnieuw, met 18% vergeleken met een jaar eerder. Dat laat de Monitor Zon-pv van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zien. Wel is de groei minder dan vorige jaren. Dit komt door ons volle elektriciteitsnet en omdat de opbrengsten waarschijnlijk lager en onzekerder zijn.

Groei zonne-energie vlakt af

Zonne-energie draagt nu ongeveer voor een vijfde bij aan de totale productie van elektriciteit. Wel groeide het opwekvermogen in 2024 minder hard dan vorige jaren. In 2022 en 2023 was de groei nog 4,7 gigawattpiek (GWp) en 4,8 GWp. In 2024 groeide het vermogen met 4,3 GWp.

Deze afname in groei was vooral te zien bij kleine zonne-energiesystemen, zoals zonnepanelen op daken van woningen. Ook gaan steeds meer projecten die mogelijk SDE++-subsidie kunnen krijgen, niet door. Hierbij gaat het om grote projecten, zoals zonnepanelen op bedrijfsdaken.

Investeren in zonne-energie minder aantrekkelijk voor kleine zonne-energieprojecten

De energieprijzen dalen sinds 2023, waardoor verduurzamen met opwek van zonne-energie minder geld oplevert.

Daarnaast stopt de salderingsregeling vanaf 1 januari 2027. Eigenaren van zonnepanelen kunnen zelf opgewekte elektriciteit dan niet meer wegstrepen tegen hun verbruik. Ze krijgen wel een vergoeding voor het terugleveren van opgewekte elektriciteit aan hun energieleverancier. Het duurt daardoor langer om de investering in zonnepanelen terug te verdienen.

Opbrengsten dalen voor grote zonne-energieprojecten

Voor bedrijven met grote zonne-energieprojecten dalen de opbrengsten doordat de energieprijzen vaker negatief waren op het moment van opwek. In 2024 was dit 458 uur, vergeleken met 316 uur in 2023. In heel 2024 hebben zonne-energie-installaties die tijdelijk uitschakelden op alle momenten met negatieve prijzen, 20% minder opgeleverd.

Daarnaast is het steeds lastiger om nieuwe systemen op het elektriciteitsnet aan te sluiten door het volle elektriciteitsnet (netcongestie). Dit zorgt voor vertraging of verandering in plannen voor opwek van zonne-energie.

Oplossingen voor de toekomst

Steeds meer bestaande en nieuwe grote zonne-energiesystemen krijgen apparaten die het systeem op afstand afschakelen. Dit zorgt voor minder verlies van inkomsten als de stroomprijzen negatief zijn. Eind 2024 had ongeveer 60% van de grote zonne-energiesystemen deze mogelijkheid.

Zonne-energiesystemen sluiten steeds beter aan bij de beschikbare ruimte en de energiebehoefte op een bepaalde plek. Bijvoorbeeld bij zonnepanelen op parkeerplaatsen. Die gebruiken de opgewekte energie direct om elektrische auto’s op te laden. Daarnaast is het mogelijk om te veel opgewekte energie op te slaan in een batterij en te gebruiken wanneer de zon niet schijnt.

De opgewekte elektriciteit is dan steeds vaker voor eigen gebruik en hangt minder af van het volle elektriciteitsnet. Zo blijven zonnepanelen een besparing op de energierekening.