Vorig jaar bouwden we in Nederland voor 96 megawatt aan windturbines op land. Dat is de laagste toename sinds 2017. Er is nu in totaal meer dan 7.000 megawatt opwekvermogen vanuit windenergie op land. Dit blijkt uit de nieuwe Monitor Wind op Land van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ruim 2.550 windturbines

In 2025 bouwden windparkontwikkelaars in Nederland 29 nieuwe windturbines en lieten zij er 20 afbreken. Hiermee groeide het aantal windturbines en het totale vermogen van windenergie op land. In totaal staan er nu meer dan 2.550 windturbines op land, met een vermogen van 7.054 megawatt (MW).

In 2026 waarschijnlijk afname van windenergie

De monitor laat zien dat windparkontwikkelaars in de komende jaren naar verwachting zo’n 190 MW aan windturbines moeten laten afbreken. Dit zijn turbines die nu al zijn vervangen door nieuwe, betere turbines. Waarschijnlijk komen er in 2026 dus minder windturbines bij dan er weggaan. Hierdoor verwachten we dat het vermogen aan windenergie op land in Nederland dit jaar daalt.

Grote verschillen tussen regio’s

In Gelderland, Groningen, Noord-Brabant, Utrecht en Zeeland zijn in 2025 6 windparken (deels) gerealiseerd. Flevoland kan bij een gemiddeld windjaar 10,1 terawattuur (TWh) aan elektriciteit uit windenergie opwekken. Groningen 7,6 TWh en Friesland 3,6 TWh. Utrecht en Overijssel leveren het minste vermogen, maar daar kwamen in 2025 wel de meeste nieuwe plannen voor windprojecten bij.

Alle provincies samen kunnen bij een gemiddeld windjaar rond de 21,5 TWh opwekken. Dit is zo’n 0,3 TWh meer dan in 2024.

1.723 megawatt aan nieuwe projecten op de planning

Eind 2025 stond er nog voor 1.723 MW aan windturbines gepland. Dat is ruim 400 MW meer dan er eind 2024 nog op de planning stond. Wanneer de geplande projecten klaar zijn, kunnen we zo’n 2,1 TWh extra opwekken bij een gemiddeld windjaar.

Ontwikkelingen windenergie op land

In 2025 hadden verschillende ontwikkelingen invloed op de ontwikkeling van windparken: