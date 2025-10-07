Voedselonzekerheid is een wereldwijde uitdaging die niemand alleen kan oplossen. Klimaatverandering, conflicten, ongelijkheid en wereldwijde bezuinigingen op ontwikkelingswerk zetten voedselsystemen overal onder druk. De vraag hoe we ervoor zorgen dat iedereen, overal, toegang heeft en houdt tot gezond en betaalbaar voedsel, is urgenter dan ooit. Op donderdag 16 oktober komen onderzoekers, beleidsmakers, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen tijdens World Food Day 2025 in de Fokker Terminal in Den Haag om te bespreken hoe we deze uitdagingen gezamenlijk kunnen aanpakken. Het jaarlijkse evenement, georganiseerd door Netherlands Food Partnership (NFP) in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid & Natuur, staat dit jaar in het teken van Partnerships that Feed the Future.

Samenwerking als sleutel

Volgens de VN leeft ruim 8% van de wereldbevolking in honger – en in delen van Afrika en West-Azië blijft dat aantal stijgen*. “Voedselzekerheid stopt niet bij de grens,” zegt Ivo Demmers, directeur van NFP. “Van Ethiopië tot Nederland: overal staan boeren, beleidsmakers en bedrijven voor dezelfde uitdaging. Door kennis, mensen en ideeën te verbinden, werken we samen aan een eerlijke en duurzame voedselvoorziening, juist daar waar de nood het hoogst is.”

Een dag vol kennis, inspiratie en actie

World Food Day 2025 wordt gepresenteerd door Chantal Inen, oprichter van The Punchy Pack. Met haar ervaring als sociaal ondernemer en moderator leidt ze het publiek door een programma vol nieuwe inzichten, debat en concrete oplossingen. Op het podium staan onder anderen:

Namukolo Covic (Regional Director East & Southern Africa, CGIAR) over hoe onderzoek en beleid elkaar kunnen versterken om voedselzekerheid in Afrika te vergroten.

Lawrence Haddad (Executive Director, GAIN en winnaar van de World Food Prize) over hoe samenwerking tussen bedrijven en overheden kan bijdragen aan betere voeding wereldwijd.

Heske Verburg (Managing Director Solidaridad Europe en voorzitter van de Raad van Toezicht van NFP) over de kracht van producenten in eerlijke en duurzame handelsketens.

Naast plenaire keynotes biedt het programma ook ruimte voor interactieve sessies en praktijkvoorbeelden. Een greep uit de sessies:

Food or Force? – debat met Nederlandse parlementariërs en experts over de rol van voedselzekerheid bij het voorkomen van conflicten.

Let’s talk about shit – hoe klimaatfinanciering landbouwgemeenschappen in Indonesië versterkt met duurzame energieoplossingen die voedselzekerheid, gezondheid en bestaanszekerheid verbeteren.

Working Together towards Secure Saline Food Future – een interactieve sessie over verzilting, inclusief een proeverij van zilte producten, praktijkverhalen van boeren en oplossingen voor een toekomstbestendig voedselsysteem.

Invisible Costs, Visible Choices – over de true pricing van voedsel en het zichtbaar maken van de verborgen gezondheids-, milieu- en sociale kosten.

Pitch Your Partnership – waar nieuwe innovatieve ideeën direct een podium krijgen om nieuwe coalities te vormen.

De dag biedt daarnaast volop ruimte om nieuwe contacten te leggen via matchmaking en netwerksessies, zodat inspiratie meteen kan worden omgezet in samenwerking.