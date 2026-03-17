Op maandag 30 maart 2026 is het Green Energy Day. Dan is alle duurzame energie die we in Nederland produceren ‘op’ voor dit jaar, als we alles achter elkaar zouden gebruiken. “Green Energy Day laat eigenlijk zien hoe ver Nederland al op weg is naar onze eigen Independence Day: het moment waarop we niet langer afhankelijk zijn van olie en gas uit instabiele regio’s,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

Dit jaar is Green Energy Day zes dagen opgeschoven. Daarmee zijn betaalbare energierekeningen en onafhankelijkheid van olie en gas uit verre landen weer een stap dichterbij gekomen. Als we jaarlijks minstens twaalf dagen opschuiven, komen we in 2050 uit op 31 december. Dan is al onze energie oranje-groen: van eigen bodem en hernieuwbaar.

Zes dagen opgeschoven

Bedrijven, overheden, energiecoöperaties en consumenten werken hard om het aandeel duurzame energie te vergroten. Nederland is bijvoorbeeld kampioen zonne-energie en het vermogen aan windenergie is fors gegroeid, vooral op zee. Ook wordt er veel energie bespaard.

Het aandeel duurzame energie is naar verwachting 24,2 procent in 2026. In tijd uitgedrukt is dat 89 van de 365 dagen, zodat Green Energy Day valt op 30 maart 2026. In 2025 viel Green Energy Day op 24 maart. Green Energy Day is dus dit jaar gelukkig wel flink opgeschoven, maar niet genoeg om de gewenste twaalf dagen per jaar te halen.

Wat jij doet, maakt uit!

Maatregelen die Green Energy Day verder op kunnen schuiven

Als iedereen stappen zet, dan heeft dat grote impact. Dan verschuift Green Energy Day met vele uren, dagen of zelfs maanden. Iedereen kan met zijn/haar gedrag een paar seconden bij elkaar sprokkelen, en samen zorgen we dat Green Energy Day verder opschuift naar 31 december: dan is al onze energie duurzaam.

De NVDE schatte in hoeveel Green Energy Day opschuift bij een aantal maatregelen:

Alle daken isoleren levert drie dagen op.

Als alle leaseauto’s elektrisch zijn, schuiven we 5,5 dag op.

Zonnepanelen op alle huizen met een geschikt dak leveren bijna een maand op.

Een warmtepomp in elk daarvoor geschikt huis schuift Green Energy Day maar liefst 39 dagen op.

Meer windenergie op zee bouwen kan Green Energy Day met vele weken opschuiven.

Europa en provincies

De Europese Green Energy Day is op 10 april 2026. Tussen de Nederlandse provincies zijn grote verschillen. Zeeland viert al op 25 februari haar Green Energy Day, terwijl Flevoland deze heeft weten op te schuiven naar 10 september. Maar in alle provincies werken burgers en bedrijven aan meer hernieuwbare energie, en schuift de dag op.

Voorstelbaar

De NVDE introduceerde het begrip Green Energy Day in 2019 om beter voorstelbaar te maken waar we nu staan en hoe we met jaarlijkse stappen uit kunnen komen op honderd procent hernieuwbare energie in 2050. We geven mensen die zich hiervoor inzetten een pluim en enthousiasmeren anderen.

“Het gaat in de klimaatdiscussie vaak over verre jaartallen als 2040 en 2050, en over abstract klinkende percentages en doelen. Met Green Energy Day halen we de doelen dichterbij en laten we zien dat het te doen is om ze te halen, als we nu in actie komen,” zegt Olof van der Gaag.