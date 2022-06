Zeeman publiceert vandaag het MVO-jaarverslag over 2021. In het verslag wordt teruggeblikt op een bewogen jaar dat wederom in het teken stond van de Covid-19 pandemie. Daarnaast kreeg het bedrijf ook te maken met winkelsluitingen in Europa door verstoorde goederenstromen en schaarste van grondstoffen. Desondanks is de retailer het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen niet uit het oog verloren. Sterker nog, het onderwerp staat meer dan ooit op de agenda. Eén van de belangrijkste doelen in 2021 was om het aandeel duurzaam katoen in de kleding- en textielcollectie te verhogen naar 50%. Met een uiteindelijk aandeel van 59% duurzaam katoen is het doel voor afgelopen jaar gehaald. Ook legde Zeeman de focus op het inzichtelijk maken van de milieu-impact van toeleveranciers. Het doel voor 2021 dat minimaal 95% van de ververijen en wasserijen een waterzuiveringssysteem heeft is bereikt. Al deze initiatieven werden in 2021 bekroond met een goede score op de Fair Wear Brand Performance Check en het winnen van de ‘Sustainable retailer of the year’ award.

Zeeman blijft zuinig

Dat goed én goedkoop prima samengaan, ook tijdens de COVID-19 pandemie, bewijst Zeeman opnieuw. CEO Erik-Jan Mares licht toe: ”Maatschappelijk verantwoord ondernemen noemen we bij Zeeman gewoon zuinig. Zuinig zijn met de middelen die we nodig hebben en zuinig zijn op de mensen die met ons werken, het milieu en onze maatschappij. De samenwerking met kringlooporganisatie Het Goed is één van de belangrijkste stappen die we in 2021 hebben gezet. We vinden het daarnaast belangrijk dat basistextiel voor iedereen bereikbaar en betaalbaar moet blijven, juist voor de mensen met een kleinere portemonnee, ook in deze tijd met toenemende inflatie. Wij voelen ons verantwoordelijk om hieraan bij te dragen. Die uitdaging is groot, maar wij zullen er altijd alles aan blijven doen om goede verantwoord gemaakte basics voor de laagst mogelijke prijs te blijven bieden.”

Twee succesvolle pilots in de winkels

De textielsuper heeft op dit moment meer dan 1300 winkels verspreid over zeven Europese landen, in Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk. Daarnaast is er ook in drie landen de mogelijkheid om online te shoppen. Naast Nederland en België is er afgelopen jaar uitgebreid met een webshop in Frankrijk. In 2021 is er flink geïnvesteerd in winkelopeningen in Frankrijk en Spanje, waarbij laatstgenoemde vergeleken met 2019 in het aantal winkels is verdubbeld.

RESALE

Er werd niet alleen geïnvesteerd in het aantal winkels. Ook lanceerde Zeeman een nieuwe winkelformule en een samenwerking met kringlooporganisatie Het Goed, onder de naam RESALE.

De RESALE-pilot was één van de belangrijkste stappen van het afgelopen jaar. De pilot begon met zes Nederlandse Zeeman-winkels waar tweedehands kleding, van alle merken, kon worden ingeleverd en gekocht. Inmiddels is de pilot ook in België uitgerold in twee winkels. Eind 2021 kon er in 50 winkels gebruikte kleding ingeleverd worden, maar inmiddels is dit in elke Zeeman-winkel in Nederland mogelijk. Met de aankoop van één tweedehands kledingstuk wordt 1 kilo CO2-uitstoot gecompenseerd. Door mogelijkheden voor het hergebruiken van kleding actief onder de aandacht te brengen hoopt Zeeman haar klanten bewust te maken van het feit dat kleding gescheiden ingezameld moet worden en niet bij het restafval hoort, wat nog in 55% van de gevallen gebeurt. Ook op deze manier wil Zeeman haar steentje bijdragen aan de maatschappij en het milieu.

Vooruitblik voor 2022

Zeeman gelooft dat de ontwikkeling naar een circulaire bedrijfsvoering belangrijk is voor de toekomst van ons allemaal. Met de eerder afgesproken MVO-doelstellingen zijn hierin de eerste stappen gezet, die het komende jaar worden vervolgd. Daarnaast zal Zeeman zich ook aankomend jaar inzetten voor leefbaar loon in de keten. De textielsuper is van mening dat dit probleem alleen structureel opgelost kan worden als de industrie samen optrekt. Zeeman zet de eerste stap en begint in 2022 met het mogelijk maken van leefbaar loon bij minimaal één leverancier per productieland voor hun eigen aandeel in de productie.

Download het MVO-Jaarverslag over 2021