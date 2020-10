Zalando versnelt inspanningen op het vlak van duurzaamheid, vraag van consument naar meer duurzame mode groeit

Zalando, Europa’s toonaangevend online platform voor mode en lifestyle, heeft zijn duurzame assortiment uitgebreid van 27.000 meer dan 60.000 items. Het aantal klanten dat duurzamere mode koopt is meer dan verdubbeld tot 40 procent sinds het begin van dit jaar. Vandaag maakt Zalando, samen met industriepartners circular.fashion en Fashion For Good, duurzaamheid nog meer gewild met “redeZIGN for circularity”, Zalando’s eerste exclusieve capsulecollectie ontworpen met de principes van circulariteit in het achterhoofd. De collectie is een van de vele maatregelen die Zalando heeft ingevoerd sinds oktober 2019, na de lancering van de do.MORE duurzaamheidsstrategie, waarmee het bedrijf streeft naar een netto positieve impact op de mens en de planeet.

“Sinds het begin van dit jaar hebben we een uitzonderlijke groei in de vraag naar meer duurzame mode vastgesteld bij onze klanten”, zegt Rubin Ritter, co-CEO van Zalando. “34 procent van onze klanten geeft in een recente eigen studie aan dat duurzaamheid nog belangrijker is geworden voor hen tijdens de pandemie. Door deze belangrijke verschuiving in de mindset van onze klanten is er een momentum voor verandering en de noodzaak voor transformatie in de mode-industrie. Samen met onze partners willen we de motor van deze verandering zijn en willen we het voor klanten mogelijk maken om nog gemakkelijker duurzamere keuzes te maken.”

Klanten kunnen nu bijvoorbeeld nog duurzamer winkelen voor beautyproducten: Zalando voert een duurzaamheidslabel in voor de categorie. Hierdoor kunnen klanten kiezen uit meer dan 1000 beauty items die bijvoorbeeld biologisch, natuurlijk, bosvriendelijk, biologisch afbreekbaar of goed voor dieren zijn of die minder verpakking gebruiken. Daarnaast lanceerde Zalando zijn nieuwe Pre-owned categorie in oktober, waarmee klanten moeiteloos Pre-owned mode kunnen kopen en inruilen op Zalando.nl.

Kate Heinly, Director Sustainability bij Zalando: “We zijn ontzettend blij dat we enkele weken na de lancering van onze Pre-owned categorie, onze eerste collectie lanceren die werd ontworpen met de principes van circulariteit in het achterhoofd. Dit is een belangrijke stap naar ons doel om de levensduur van tenminste 50 miljoen mode items te verlengen tegen 2023.”

“redeZIGN for circularity” is een collectie van vijf stukken die specifiek zijn ontworpen om te hergebruiken en te recyclen, wat voldoet aan de richtlijnen van circular.fashion voor recycleerbaarheid. De collectie komt tegemoet aan een groeiende vraag van de klant naar duurzamere mode en het stijgend aantal klanten dat zegt dat duurzaamheid belangrijker is geworden voor hen. De pilot “redeZIGN for circularity” is een capsulecollectie van ZIGN, het private label van Zalando.

Ina Budde, medeoprichter en managing director bij circular.fashion: “Het doel is om beter te begrijpen hoe circulariteitsprincipes kunnen worden toegepast op een platform met een bereik zoals dat van Zalando. Dit omvat de hele levensloop van kleding van het ontwerp tot het einde van het gebruik, welke productinformatie klanten nodig hebben en hoe we het schaalbaar en interessant voor klanten kunnen maken.”

De update van vandaag staat in het teken van de eerste verjaardag van de do.MORE-strategie van Zalando. In het voorbije jaar lanceerde het bedrijf een ruime variatie aan maatregelen waaronder mijlpalen zoals het vastleggen van science-based targets met een concreet plan om de ecologische voetafdruk te verkleinen in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs of het invoeren van een verplichte duurzaamheidsbeoordeling voor Zalando’s private labels en partnermerken. Dit initiatief brengt de industrie dichter bij een systeem van gestandaardiseerde metingen dat zinvolle en duurzame verbeteringen stimuleert. De versnelde inspanningen van Zalando voor duurzaamheid in 2020 leidde tot 600 miljoen GMV voor meer duurzame mode in het eerste halfjaar van 2020, of 15 procent van het totale GMV* (Gross Merchandise Volume of totaalwaarde van verhandelde goederen), waardoor Zalando dichter bij haar doel van 20 procent tegen 2023 komt.

*Aangezien Zalando haar normen zal blijven verhogen en haar vereisten zal uitbreiden naar andere delen van het bedrijf, zullen we waarschijnlijk schommelingen in dit cijfer zien.