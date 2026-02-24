De regio Rijnmond staat voor een enorme uitdaging in het verduurzamen en klimaatbestendigen van industrie, haven en stedelijke omgeving. Op dit moment zijn er in de regio bijna 400 vacatures gericht op duurzaamheidstransities. Over vijf jaar is dat aantal opgelopen naar meer dan 1.400. Landelijk is dat zelfs meer dan 4.500. Dat blijkt uit een inventarisatie van 12 hogescholen. De nieuwe master Sustainability Transitions van Hogeschool Rotterdam gaat bijdragen aan het invullen van deze vacatures.

Als geen andere regio speelt Rotterdam in Nederland een cruciale rol in de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Een groot deel van de energieproducten komt via de Rotterdamse haven ons land binnen. Het Rijnmondgebied is het grootste logistiek-industriële complex van Nederland. Om te kunnen voldoen aan de vraag vanuit organisaties naar een duurzame toekomst, is deze master ontwikkeld.

Rotterdam Business School, onderdeel van Hogeschool Rotterdam, start in september met de éénjarige, voltijd opleiding in het Engels voor (young) professionals en afgestudeerden die duurzaamheid willen verankeren in bedrijven, overheden of ngo’s.

Klaar voor een duurzame toekomst

Gijsbert Korevaar is als lector Circulaire Energietransitie betrokken bij de master. Hij doet onderzoek naar energietransitie en circulaire economie, grote maatschappelijke bewegingen die een heel andere manier van kijken vragen. “In deze master willen we studenten opleiden die hun talenten willen inzetten om de wereld van morgen groener te maken. Zo kunnen bedrijven en overheden in de regio nog meer bereiken door onze mooie stad en haven klaar te maken voor een duurzame toekomst.” Een goed voorbeeld hiervan zijn volgens Korevaar de Multidisciplinaire studententeams die een digital twin voor de Rotterdamse haven ontwerpen. Die laat zien hoe slimme koppelingen tussen de inzet van waterstof en het gebruik van circulaire grondstoffen het industriecluster richting 2040 schoner, slimmer en toekomstbestendig kunnen maken.

Ook vanuit het bedrijfsleven zijn er positieve reacties over de nieuwe master. Hedwig Sietsma, Global Director Sustainability bij Fugro: “Om de overgang naar een duurzamer bedrijfsleven te versnellen, hebben we professionals nodig die strategie, wetenschap en milieu- en maatschappelijke impact met elkaar kunnen verbinden. Dat is precies wat deze master biedt.”

Landelijke master

Deze nieuwe masteropleiding wordt verspreid over het land aangeboden door verschillende hogescholen. Twaalf hogescholen zijn hierbij betrokken en hebben de master ontwikkeld. Iedere aanbieder heeft eigen accenten. Hogeschool Rotterdam legt de focus op de verbinding tussen circulaire economie, energietransitie, Rotterdamse stad en haven en business modellen.

De inschrijving voor de master is inmiddels geopend. Zo’n dertig studenten hebben al aangegeven interesse te hebben in de Rotterdamse master.