Het Europese snellaadbedrijf Fastned, heeft zijn netwerk van laadstations uitgebreid tot meer dan 400 stations.

In totaal zijn er nu 406 Fastned-stations geopend voor bestuurders in Nederland, Frankrijk, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Denemarken, Spanje en Italië.

In 2025 opende Fastned 60 nieuwe snellaadstations, waaronder de eerste locaties in zowel Italië als Spanje. In juli vierde Fastned de opening van zijn 50ste snellaadstation in Frankrijk en in december overschreed het bedrijf de grens van 50 stations in zowel België als Duitsland.

Naast de groei in aantallen heeft Fastned in 2025 ook verder gebouwd aan het stationconcept. In september 2025 presenteerde het bedrijf in het Belgische Gentbrugge een nieuwe visie op een volledig elektrische verzorgingsplaats met de opening van haar flagship-station.

In Duitsland opende in juli het eerste Fastned‑station langs de Autobahn, en daarnaast nam het bedrijf zijn eerste locaties in gebruik die speciaal zijn ontworpen voor elektrische vrachtwagens.

Het unieke ontwerp van de ‘Solar Tree’-overkapping van Fastned, goed zichtbaar vanaf de weg en met een uitnodigende en onderscheidende uitstraling, werd erkend met een finaleplaats bij de DesignEurope Awards 2025. Het Solar Tree‑ontwerp, geselecteerd uit meer dan duizend inzendingen, sluit naadloos aan bij Fastneds missie om de overgang naar elektrisch rijden te versnellen door laadstations zichtbaar, toegankelijk en aantrekkelijk te maken.

Het eerste Fastned‑station werd in 2013 geopend in Palmpol, Nederland. In juni 2019 vierde het bedrijf de opening van zijn 100ste snellaadstation, gevolgd door de 200ste in mei 2022 in Duitsland en de 300ste in januari 2024 in Nederland. Fastned wil tegen 2030 een netwerk van 1.000 snellaadstations in heel Europa hebben.

Fastned publiceert zijn volledige Q4‑update op 15 januari 2026, inclusief de omzet gerelateerd aan laden over heel 2025.

“2025 was opnieuw een recordjaar voor Fastned, en ik ben er enorm trots op dat we nu meer dan 400 laadstations hebben, allemaal op toplocaties (A-locaties) en met de beste laadmogelijkheden, verspreid over negen landen – een hele prestatie! De toekomst van het Europese transport is elektrisch, en Fastned is vastbesloten om de transitie te blijven leiden, met het oog op wederom een ​​fantastisch jaar in 2026.” – Michiel Langezaal, medeoprichter en CEO van Fastned

“In 2025 heeft Fastned de basis gelegd om op te schalen: we hebben onze doelstellingen waargemaakt en tegelijk de capaciteiten en discipline opgebouwd die we nodig hebben voor de volgende groeifase. In 2026 richten we ons op het optimaliseren van die opschaling. We geven onze teams in de verschillende landen waar we actief zijn meer slagkracht binnen duidelijke kaders, zodat zij sneller kunnen handelen en slimme, lange termijn keuzes kunnen maken die een blijvende impact hebben op onze stations en de klantervaring in heel Europa. Daarmee verstevigen we Fastneds positie als toonaangevend snellaadbedrijf en als voorbeeld van thought leadership in onze sector.” – Françoise Poggi, COO van Fastned