Afgelopen december kwam Yumeko’s 4-seizoenendekbed van gerecycled dons bij de Consumentenbond als ‘Beste uit de Test’ in een categorie waarin óók niet-duurzame dekbedden werden getest. De onafhankelijke test werd uitgevoerd onder diverse merken als Yumeko, HEMA, Ikea, Auping en Vandyck. Hiermee laat Yumeko zien dat het als duurzaam merk mogelijk is om te concurreren met niet-duurzame merken.

Het beste dekbed van Nederland

Yumeko’s 4-seizoenendekbed van gerecycled dons kwam afgelopen december 2021 als ‘Beste uit de Test’ bij een test van de Consumentenbond. Het best geteste dekbed bestaat uit 100% gerecycled dons en veren met een zachte, witte tijk van 100% biologisch katoen. Dekbedden van acht verschillende merken werden getest. Uit het juryrapport: “Yumeko scoort het best op alle categorieën: het is heel licht, vochtdoorlatend, ademend en tegelijkertijd warm.”

Rob van den Dool, oprichter en CEO van Yumeko: “Slapend de wereld verbeteren – daar begon onze droom in 2010 mee. Sindsdien maakt Yumeko prachtige duurzame en ethische producten voor de slaapkamer en badkamer. En nu, tien jaar later, komen we als ‘Beste uit de Test’ bij de Consumentenbond. Hiermee bewijzen we dat een duurzaam product niet hoeft in te leveren op comfort en kwaliteit. We willen een beweging van Schone Slapers creëren en een inspiratie zijn voor onze sector om aan te tonen dat vakmanschap, duurzaamheid en verantwoorde en duurzame productieprocessen heel goed samengaan.”

Rob van den Dool (1965) studeerde internationaal recht en mensenrechten aan de UvA en was in 1995 een van de bevlogen oprichters van War Child Nederland. Hier is hij vijftien jaar bestuurslid geweest. Daarnaast was Van den Dool verkiezingswaarnemer in Bosnië. In 2001 begon het ondernemersbloed te stromen en startte hij een crossmediareclamebureau. Hij was ook een aantal jaren actief als adviseur op gebied van duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen.

Van den Dool gelooft in een maakbare en betere wereld en is inmiddels zelf een van de Nederlandse pioniers op het gebied van sociaal en duurzaam ondernemen. In 2010 richtte hij het snelgroeiende bedrijf Yumeko op, een social enterprise waarmee hij de schone en eerlijke route bewandelt bij het maken van beddengoed en badgoed.