Het van origine Amsterdamse bad- en beddengoedmerk Yumeko gaat internationaal. Het B-Corp merk, opent vandaag de deuren van haar online shops in Frankrijk, Zweden, Denemarken en Oostenrijk. Een aantal jaar geleden ging Yumeko al live in België en Duitsland. Het merk is in Nederland al jaren marktleider op het gebied van duurzaam beddengoed en heeft als doel om dat ook te worden in de rest van Europa.

Klaar voor Europa

Opvallend binnen de beddengoedbranche is dat er – op retailreuzen als IKEA na – vrijwel geen internationale spelers zijn. Niet verwonderlijk, want elk land heeft zijn eigen slaapcultuur, slaapgewoontes, stijlvoorkeur en bovenal: verschillende afmetingen. Dat zorgt voor een flinke uitdaging. De laatste jaren heeft Yumeko hard gewerkt aan het professionaliseren van hun organisatie, supplychain en fulfilment processen. Oprichter en CEO Rob van den Dool: ‘We kunnen nu dankzij deze optimalisaties snel en eenvoudig nieuwe maatvoeringen toevoegen. Daarom voelt dit als hét moment om verder te internationaliseren.’ Het merk dook daarnaast volledig in de slaapcultuur van de nieuwe landen, omdat het niet zomaar een Nederlands product wil pushen in een andere markt. Vragen als: ‘Waar is behoefte aan?’ en ‘Wat is gangbaar binnen de markt?’ stonden voor Yumeko tijdens dit maandenlange proces centraal. Zo kon het merk een collectie samenstellen die aansluit op de behoeftes van de inwoners van de desbetreffende landen.

Roep om duurzame oplossingen

Volgens het merk vraagt de rest van Europa al jaren om duurzame oplossingen voor de slaap- en badkamer, maar zijn die er – op volwassen schaal – nog niet voldoende. Van den Dool: ‘We moeten ons natuurlijk eerst gaan bewijzen, maar we voelen de overtuiging dat dit gaat werken. Als duurzame marktleider moeten én willen we vooroplopen. Het verder vergroten van onze positieve impact was een constante drijfveer tijdens dit project. Zowel in eigen land als in de rest van Europa zien wij een enorme behoefte aan dit soort duidelijkheid en transparantie over duurzaamheid.’ De woorden “duurzaamheid” en “eerlijke keten” zijn bij Yumeko niet slechts loze kreten. Dat bewijst het merk door certificeringen bij B-Corp, GOTS en Fairtrade. Daarnaast bieden ze klanten bij elke aankoop inzicht in de positieve impact die ze hebben gemaakt.

Disruptor in de markt

Yumeko wil graag met haar eigen assortiment impact maken in de nieuwe landen, maar als disruptor in de markt wil het merk ook graag branchegenoten aansporen om hun ketentransparantie te verbeteren en duurzamere producten te maken. In Nederland won het merk al veel mooie prijzen – zoals de FD Gazelle Award, de Crossborder Award en ‘Best Getest’ van de Consumentenbond voor hun vernieuwende dekbed van gerecycled dons. Van den Dool: ‘Dat schudt onze concullega’s wakker. We hopen ook buiten Nederland zo’n transformatie teweeg te brengen.’

Sinds hun oprichting in 2010 heeft het merk ervoor kunnen zorgen dat een stuk grond ter grootte van Nederland gifvrij is gebleven. Het doel is om – mede dankzij deze landenuitbreiding – in 2030 de oppervlakte van Frankrijk bereikt te hebben. Van den Dool concludeert: ‘Dat strijdlustige in ons – de droom om de wereld echt een beetje mooier en beter te maken – dat gaan we ook aan de rest van Europa laten zien.’