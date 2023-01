Yumeko publiceert vandaag haar impact report voor het jaar 2022. Dit jaarverslag staat in het teken van de positieve impact die het merk maakte op het gebied van mens, dier en milieu. De pionier op het gebied van beddengoed, kussens, matrassen, dekbedden en badgoed is hard op weg om volledig klimaatpositief te worden.

400 Indiase gezinnen

Het merk, dat opgericht werd in 2010 en vooral online actief is, voorzag dankzij de verkoop van haar in India geproduceerde items 400 Indiase gezinnen van een Fairtrade jaarinkomen. Extra bijzonder aan de werkwijze van Yumeko is dat zij direct inkoopt bij de boeren, waarbij boeren meteen na de oogst al betaald krijgen voor hun biologische geteelde katoen. Daardoor worden ze minder afhankelijk van tussenpartijen. Het merk koos juist voor India als productieland, omdat hier de grootste impact gemaakt kan worden op het gebied van werkvoorziening en eerlijke lonen, direct aan het begin van de keten. Yumeko produceert daarnaast – op minder grote schaal – in Portugal, Nederland, Duitsland en Oostenrijk.

Ook de impact op het milieu wordt in het rapport uitgebreid toegelicht. Door uitsluitend biologisch, GOTS-gecertificeerd katoen te gebruiken bleef afgelopen jaar – onder andere – 1,13 miljard liter water onvervuild. Dat staat gelijk aan ongeveer 116 wedstrijdzwembaden.

Koploper in de branche

Yumeko hangt de hele bedrijfsvoering op aan haar ‘Theory of Change’. Deze bestaat uit de onderdelen ‘create’, ‘inspire’ en ‘transform’. Oprichter Rob van den Dool zegt daarover: “Als koploper van de branche willen we voorop blijven lopen. Wij gaan buiten de gebaande paden en hopen deze te plaveien voor anderen, waardoor we onze concullega’s inspireren en samen de beddengoedbranche verduurzamen. Bij Yumeko dromen we van een betere wereld. We zijn missie-gedreven en dat merk je aan alles. Constant vragen we onszelf af: hoe kunnen we nóg meer positieve impact maken? Het zoeken naar nieuwe duurzame technieken of materialen is bijvoorbeeld heel belangrijk voor ons. Zo introduceerden we in 2019 als eerste merk kussens en dekbedden van gerecycled dons. Dat deed onze branche op zijn grondvesten schudden en leverden ons daarnaast in 2021 ook een ‘Best Getest’ keurmerk van de Consumentenbond op.” In het impact report vermeldt het merk afgelopen jaar 1500 kilo dons te hebben gerecycled, waarvan 1625 ‘nieuwe’ Yumeko kussens werden gemaakt.

B- Corp gecertificeerd

In het impact report wordt ook stilgestaan bij het feit dat het merk in 2022 B-Corp gecertificeerd werd. Een langdurige, strenge toelating gaat daaraan vooraf. Van den Dool over de certificering: ‘We zijn ontzettend blij en trots dat we onszelf mogen aansluiten bij het B-corp netwerk, als een van de weinige beddengoedbedrijven ter wereld. Dit bevestigt voor ons dat we op de goede weg zijn, maar het geeft ook inzicht in wat we nog kunnen verbeteren. Dat is een geweldig handvat. Het feit dat ons bedrijf nu als een ‘business as a force for good’ beklonken is, is een beloning voor ons harde werk en toont daarnaast aan dat duurzame bedrijven ook heel succesvol kunnen zijn.’