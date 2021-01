Yumeko wil de slaapwereld veranderen en onthult misstanden in de katoenindustrie

Het Amsterdamse beddengoedmerk Yumeko trapte 2021 af met haar nieuwe landelijke campagne ‘Koop goed beddengoed’. Met deze campagne wil Yumeko de misstanden in de katoenindustrie aankaarten en laten zien dat het ook anders kan. Yumeko wil hét duurzame alternatief zijn in de beddengoedbranche.

Misstanden

We slapen gemiddeld 32 jaar van ons leven en lekker slapen doe je met een schoon geweten. In de wereld van ‘slapen en baden’ is veel verbetering mogelijk: productieketens zijn vol onmenselijke praktijken en onnodige vervuiling waar veel mensen geen weet van hebben. Zo is namelijk voor elke kilo niet-biologisch katoen 1 kilo gif nodig!1) En dan te bedenken dat slechts minder dan 1% van het katoen in de wereld biologisch is.2) Dat maakt de katoenindustrie een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. In de katoenindustrie is tevens sprake van onmenselijke praktijken; oneerlijke lonen, slechte werkomstandigheden en kinderarbeid. Tientallen miljoenen 3) kinderen zijn dagelijks werkzaam in de katoenindustrie.

“We kennen onze productieketens tot aan de bron” – Rob van den Dool (CEO & founder)

Het kan anders!

Yumeko droomt van een wereld waarin iedereen beter slaapt. En laat zien dat het ook anders kan! Door producten te produceren in transparante, ethische ketens die bijdragen aan een positieve verandering voor milieu, mens en dier. Er wordt uitsluitend gekozen voor biologisch GOTS gecertificeerd katoen en indien mogelijk ook Fairtrade gecertificeerd. Yumeko wil bewijzen dat een duurzaam businessmodel ook werkt en is er ervan overtuigd dat positieve maatschappelijke veranderingen in gang gezet kunnen worden door bedrijven en hun klanten. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter de verandering.

Yumeko X Fitzroy

Na een korte pitch-oriëntatie heeft Yumeko gekozen voor creatief bureau Fitzroy in Amsterdam. Het bureau zette het misverstand in de punt, om uiteindelijk af te sluiten met het positieve geluid van Yumeko. Jur Baart, eigenaar van Fitzroy: “We zijn ongelooflijk trots dat we voor dit mooie social impact bedrijf mogen werken. We hebben een geïntegreerde campagne ontwikkeld om meer mensen kennis te laten maken met Yumeko. Hierbij hadden we continu in ons achterhoofd dat we echt op moeten vallen in het reclameblok dat overspoeld wordt door andere bedden(goed)fabrikanten. Om onderscheidend te zijn sluiten we daarom af met de regel: Koop goed beddengoed.”

Zacht en duurzaam beddengoed en badgoed

Yumeko voert een ruim assortiment aan bedlinnen, dekbedden, kussens en matrassen. Allemaal gemaakt op de meest duurzame en ethisch verantwoorde manier. Productieketens worden met zorg geselecteerd evenals de materialen; we gebruiken alleen natuurlijke materialen van de hoogste kwaliteit. Dat geldt natuurlijk ook voor het badgoed. Yumeko zoekt voortdurend naar nieuwe stoffen en wevingen evenals naar recycling en hergebruik, alles om een nog duurzamere keuze mogelijk te maken. En natuurlijk altijd even heerlijk zacht.

Bronvermelding:

1 FAO (2015), Measuring Sustainability 130 in Cotton Farming Systems, P.131 “chemical consumption is about 10-100% in proportion to total fiber weight”. (https://www.researchgate.net/publication/328733905_Optimization_of_water_and_chemical_use_in_

a_cotton_polyester_fabric_dyeing_textile_mill_9th_Conference_on_Sustainable_Development_of_Energy_Water_and_Environment_Systems_SDEWES_Conf)

2 (2014) KEMI, Chemicals in textiles –risk to human health and the environment, H.4 Chemical Substances in textile articles – release and exposure (P. 33: https://www.kemi.se/global/rapporter/2014/rapport-6-14-chemicals-in-textiles.pdf)

3 Fairtrade NL