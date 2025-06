Nederlands duurzame beddengoedpionier Yumeko heeft de handen ineengeslagen met het eveneens Nederlandse en internationaal gerenommeerde kinderwagenmerk Joolz. Deze nieuwe collectie bijzonder zachte babylakentjes en –dekens, die in vijftig landen wordt geïntroduceerd, is de primeur van Yumeko’s ‘Open Organic Cotton Chain’. Hiermee deelt het vooruitstrevende merk hun jarenlange expertise op het gebied van duurzaam bad- en beddengoed met de wereld.

Jarenlange Expertise

Yumeko werd in 2010 opgericht vanuit een duurzame visie om de wereld een stukje schoner en duurzamer te maken. Vanaf de start ontwikkelde Yumeko producten die beter zijn voor mens, dier en milieu. Katinka Davy, Product- & Supply Chain Director bij Yumeko vertelt daarover: ‘Duurzaamheid is bij ons altijd al leidend geweest. We kennen onze keten van boer tot bed. Het vinden van duurzame, gecertificeerde leveranciers en producenten die transparantie én kwaliteit kunnen bieden, is een tijdrovend en ingewikkeld proces. Omdat wij dit al sinds onze oprichting doen, bezitten we inmiddels over enorm veel kennis over het verduurzamen van productieketens, zoals die van katoen.’

Droom van een samenwerking

Het iconische kinderwagenmerk Joolz zocht voor hun nieuwe collectie bedtextiel naar een partij die volledige transparantie van de productieketen kon bieden en daarnaast garant stond voor een ultrazachte kwaliteit biologisch en gifvrij katoen, speciaal gemaakt voor de allerkleinsten. Zo kwamen ze bij Yumeko terecht. De samenwerking werd de aftrap van een zogenaamde open organic cotton chain. Joolz profiteerde daarbij van Yumeko’s expertise op het gebied van design, materialen, commercialiteit én duurzame inkoop. Inmiddels is de Joolz x Yumeko collectie met hoeslakens, lakens en dekentjes voor in de kinderwagen gelanceerd en verkrijgbaar in ruim vijftig landen. Davy vervolgt: ‘We zijn erg trots op deze eerste open organic cotton chain collectie, zeker met zo’n gevestigd merk als Joolz. Als merk met een duurzame missie willen we niet alleen schonere producten ontwikkelen, maar ook de branche transformeren. Doordat onze producten nu in 50 landen gebruikt gaan worden, kunnen ouders bijna overal ter wereld ervaren hoe fijn en onovertroffen zacht biologisch katoen kan zijn.’

Open keten

Deze Joolz collectie is de aftrap van Yumeko’s zogenaamde Open Organic Cotton Chain. Wereldwijd kunnen merken de Amsterdamse pionier vanaf nu benaderen voor hun expertise op het gebied van duurzaam geproduceerd bad- en beddengoed. Binnen Yumeko’s Open Organic Cotton Chain is elke schakel transparant – van prijzen en marges tot processen en beslissingen. Kennis en data zijn vrij toegankelijk, zodat iedereen kan leren en bijdragen. Het doel reikt verder dan winst: het draait om positieve impact op mens en milieu. Katinka: ‘We willen van biologisch gecertificeerd katoen en transparante ketens wereldwijd de standaard maken. Deze samenwerking is daarin een geweldige stap.’