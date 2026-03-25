Met de lancering van NEWA luidt MAAS een nieuw tijdperk in voor de facilitaire koffie- en drankenvoorziening. Het nieuwe lifestylemerk debuteert met een chocolate mix gemaakt van 100% traceerbare cacao via Tony’s Open Chain. Daarmee is MAAS de eerste koffieleverancier in de markt die een volledig duurzame cacaopoeder introduceert voor gebruik op de werkvloer.

NEWA markeert een nieuwe tijd

In een wereld die continu in beweging is, groeit de behoefte aan momenten van rust, verbinding en bewuste aandacht. Tegelijkertijd verschuiven drinkvoorkeuren, met name onder generatie Z. Naast koffie en thee ontstaat er meer vraag naar dranken die niet alleen smaakvol zijn, maar ook bijdragen aan welzijn en nieuwe energie. Met NEWA speelt MAAS in op deze ontwikkeling. Het merk staat voor zorgvuldig samengestelde blends die uitnodigen om even te vertragen, op te laden en bewust te genieten.

De introductie van de chocolate mix met 100% traceerbare cacao vormt de eerste stap in deze nieuwe productlijn en onderstreept de ambitie om smaak, beleving en duurzaamheid samen te brengen in het drankaanbod op de werkvloer.

Een nieuwe standaard voor cacao op de werkvloer

Wat deze chocolate mix onderscheidt, is niet alleen de volle, rijke smaak, maar vooral het verhaal achter de cacao. Waar een groot deel van de cacao in de markt via zogenoemde mass balance-systemen wordt verhandeld en daardoor nauwelijks te herleiden is, kiest NEWA bewust voor volledige transparantie en traceerbaarheid. Dankzij de samenwerking met Tony’s Open Chain is precies bekend waar de cacao vandaan komt, onder welke omstandigheden deze is geproduceerd en door welke boeren de bonen zijn geteeld. Dat is uitzonderlijk in de zakelijke markt.

“Wij volgen al geruime tijd met bewondering de stappen die Tony’s zet om positieve impact te maken,” zegt George Schoof, CEO MAAS. “Het is dan ook bijzonder om via Tony’s Open Chain gebruik te kunnen maken van die impact en samen een segment open te breken dat al jaren nauwelijks is veranderd: warme chocolademelk en andere chocoladevarianten uit koffiemachines.”

Tony’s Open Chain is opgezet om structurele misstanden in de cacaoketen aan te pakken. Boeren ontvangen een prijs gebaseerd op de Living Income Reference Price, als belangrijke stap op weg naar een leefbaar inkomen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in sterke coöperaties, langdurige samenwerkingen en betere landbouwpraktijken. Het gezamenlijke doel: een eerlijke en toekomstbestendige cacaoketen.

Rianne van Doeveren, General Manager Tony’s Open Chain: “Bij Tony’s Open Chain geloven we dat de cacao industrie verandert als bedrijven pre-competitief met elkaar samenwerken. Daarom zijn we trots met MAAS als onze eerste Mission Ally binnen de warme drankensector! Samen bouwen we aan een toekomst waarin elk kop chocolademelk bijdraagt aan een betere wereld voor cacaoboeren in Côte d’Ivoire en Ghana”.