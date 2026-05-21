DHL Supply Chain, de gespecialiseerde contractlogistieke divisie van DHL, is gestart met de bouw van een nieuwe Europese hub voor batterijlogistiek in het Limburgse Holtum. Met deze uitbreiding vergroot DHL Supply Chain zijn Europese capaciteit voor batterij‑ en energieopslaglogistiek. De nieuwe locatie krijgt 17.000 vierkante meter aan gespecialiseerde opslag‑ en service­ruimte voor hoogspanningsbatterijen en staat in directe verbinding met de bestaande automotive‑locatie van DHL Supply Chain in Holtum, die ernaast ligt. Samen vormen de twee locaties één geïntegreerde campus die totaaloplossingen biedt voor elektrische mobiliteit en energiesystemen in heel Europa. Het nieuwe centrum wordt naar verwachting begin 2027 in gebruik genomen.

Van links naar rechts: Dirk van Houtum (DHL), Hans van de Winkel en Huub Menten (Gemeente Sittard-Geleen), John Scherders (DHL) en Jan van de Berg (Gemeente Sittard-Geleen).

Met de nieuwe hub zorgt DHL Supply Chain voor structurele werkgelegenheid in een regio waar de afgelopen periode banen zijn verdwenen. Het warehouse biedt kansen voor mogelijk honderd mensen met ervaring in productie, techniek en logistiek; vaardigheden die in deze regio volop aanwezig zijn. Daarmee sluit de nieuwe locatie goed aan op het bestaande arbeidspotentieel met duurzame en toekomstgerichte banen. Zo investeert DHL Supply Chain niet alleen in de energietransitie, maar ook in mensen uit de regio.

De batterijen die in Holtum worden verwerkt, zijn bestemd voor elektrische voertuigen en voor de snelgroeiende markt van batterij‑energieopslagsystemen (BESS), waaronder thuisopslag en toepassingen voor zonne‑energie. Door de sterke groei van elektrische mobiliteit en decentrale energieoplossingen in Europa ziet DHL Supply Chain toenemende interesse van klanten uit de automotive‑, industriële‑ en energiesector. Deze klanten zoeken veilige, schaalbare en wet‑ en regelconforme logistieke oplossingen voor hun batterijketens. Dankzij de strategische ligging heeft Holtum de potentie om uit te groeien tot een Europese toegangspoort voor logistiek van elektrische voertuigen en energieopslag, voor klanten in Nederland, Duitsland, België en omliggende markten.

“De transformatie van mobiliteit en energiesystemen is een belangrijke drijfveer voor verandering in wereldwijde supply chains,” zegt Rainer Haag, CEO DHL Supply Chain Europa. “Door onze batterijlogistieke capaciteit in Holtum uit te breiden en deze nauw te verbinden met onze bestaande automotive‑expertise op deze locatie, creëren we een schaalbare one‑stop‑shop voor de EV‑sector. Deze investering ondersteunt direct Strategy 2030 van de DHL Group, waarin Nieuwe Energie een bepalende groeimotor is voor onze activiteiten in Europa.”

De nieuwe hub is ontworpen om complexe en streng gereguleerde batterijketens te ondersteunen en maakt het mogelijk om op één locatie een breed scala aan aanvullende logistieke diensten te bieden. Hieronder vallen onder meer gereguleerde opslag van batterijen, diagnose en testen, laden en conditioneren, revisie, retourlogistiek en voorbereiding voor recycling. Door logistieke en technische diensten te combineren, kunnen klanten op de Holtum‑campus de volledige levenscyclus van batterijen efficiënt beheren, met ondersteuning van circulaire supply‑chainmodellen en duurzamer gebruik van grondstoffen.

“Voor Nederland en de regio rond Holtum onderstreept deze ontwikkeling het strategische belang van de locatie als logistiek‑ en nieuwe‑energiehub,” zegt John Scherders, CEO DHL Supply Chain Benelux. “Door de nieuwe batterijactiviteiten te verbinden met onze bestaande automotive‑ en spare parts‑locatie ernaast, creëren we een center of excellence waarmee we naadloze logistieke en technische diensten kunnen aanbieden aan klanten in elektrische mobiliteit en energieopslag in heel Europa.”

De Holtum‑campus profiteert van uitstekende verbindingen met Europese transportcorridors, met directe toegang tot belangrijke snelwegen richting de Benelux en Duitsland. Daarnaast ligt de locatie dichtbij een container‑ en binnenterminal aan het Julianakanaal. Deze verbinding over water versterkt de mogelijkheden voor efficiënte en robuuste toeleverketens en biedt het klanten extra opties voor duurzame Europese distributie.

Het project maakt deel uit van Strategy 2030 van DHL Group, die gericht is op het ondersteunen van klanten in groeisectoren zoals elektrische mobiliteit, hernieuwbare energie en circulaire supply chains. Omdat Nieuwe Energie is aangemerkt als een belangrijke motor voor toekomstige groei, blijft DHL Supply Chain investeren in gespecialiseerde infrastructuur en diensten waarmee klanten duurzaam kunnen opschalen in Europa.

