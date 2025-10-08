Yumeko, pionier in eco-luxe beddengoed, introduceert een nieuwe beddengoedcollectie van hennep, één van de meest duurzame textielgewassen ter wereld. Met deze lancering zet Yumeko een volgende stap in duurzaam ondernemen en inspireert het merk andere bedrijven om te kiezen voor toekomstbestendige materialen. Yumeko ziet daarbij graag andere partners meebewegen in de missie om de textielindustrie groener te maken.

Hennep: het wondergewas voor een duurzame toekomst

Hennep groeit razendsnel en heeft nauwelijks water nodig. Bovendien verbetert de teelt de bodemstructuur, neemt het CO₂ op en draagt het bij aan biodiversiteit. Dat maakt dit materiaal een van de meest duurzame textielgewassen ter wereld. De vezel is sterk, ademend en volledig natuurlijk, wat zorgt voor een lange levensduur van het product.

Al deze eigenschappen maken dat hennep kan worden gebruikt als een volwassen en duurzaam materiaal binnen de textielindustrie. Met de nieuwe collectie dekbedovertrekken laat Yumeko zien dat luxe en verantwoordelijkheid elkaar niet uitsluiten, maar juist versterken.

“Bij Yumeko geloven we dat echte luxe ontstaat waar innovatie, zachtheid en duurzaamheid samenkomen,” zegt Rob van den Dool, CEO en mede-oprichter van Yumeko. “Met onze nieuwe collectie hennep beddengoed zetten we een volgende stap in vooruitstrevend en verantwoord design: duurzaam, met aandacht gemaakt en van de hoogste kwaliteit. We hopen zo niet alleen onze klanten een bijzondere ervaring te bieden, maar ook andere bedrijven te inspireren om te kiezen voor de materialen van morgen.”

Voor het ontwerp is bewust gekozen voor een double faced uitvoering: aan de ene kant gewassen hennep met de structuur van rustiek linnen, aan de andere kant biologisch percal katoen dat glad en zacht aanvoelt. Het resultaat is een premium slaapervaring met minimale ecologische impact én een lange levensduur: een innovatieve stap richting een toekomst waarin duurzaamheid de standaard voor luxe wordt.

Samenwerken aan een open en eerlijke keten

De introductie van de hennepcollectie is meer dan een nieuw product; het is een uitnodiging om samen te bouwen aan een toekomst waarin duurzaamheid de standaard is. “Echte verandering vraagt om visie en lef. Wij delen graag onze kennis en ervaring om de textielsector te verduurzamen,” aldus van den Dool. Een belangrijk voorbeeld daarvan is Yumeko’s Open Organic Chain: een volledig transparante keten van boer tot product, waarin zij haar kennis en expertise over duurzame productieketens deelt met andere merken.

Yumeko roept branchegenoten op om samen op te trekken, kennis te delen en te investeren in duurzame alternatieven zoals hennep en andere innovatieve materialen. Alleen door samen te werken kunnen we de lat voor de hele branche hoger leggen en een positieve impact maken – voor milieu, mens, en dier.