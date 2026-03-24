Vandaag – tijdens de Week van de Circulaire Economie – heeft Stichting Texplus kennisinstellingen, overheid en bedrijven uit de circulaire textielketen samengebracht. De huidige Texplus partners – Enschede Textielstad, Regionaal Textielsorteercentrum Twente, Twente Milieu, Frankenhuis, Saxion en SaxCell – hebben gezamenlijk de ‘De Kracht van de Keten’ gepresenteerd. Het gesprek tussen de aanwezige partijen over het samen verder bouwen aan een krachtig ecosysteem vormt het begin van nieuwe samenwerkingen. Stichting Texplus breidt, vanuit de historische textielregio Twente, de circulaire textielsector uit en roept potentiële partners op om zich aan te sluiten.

Groei vanuit historisch circulair ‘textielhart’

Op het hoogtepunt was Enschede één van de belangrijkste textielsteden ter wereld. De stad gaf plek aan tientallen fabrieken die de economie domineerden. Vandaag laat Stichting Texplus zien dat die kennis, innovatiekracht en samenwerking nog altijd springlevend zijn. Tijdens de bijeenkomst bij Regionaal Textielsorteercentrum Twente en Enschede Textielstad vandaag deelden de huidige Texplus partners niet alleen hun impact en successen, maar ook de uitdagingen die komen kijken bij het opschalen van een circulaire textielketen.

‘‘Door kennis te delen en samen te werken willen wij de sector verder versterken. Vandaag tijdens het evenement: ‘De Kracht van de Keten’, hebben we laten zien hoe samenwerking in de praktijk leidt tot innovatie, schaal en concrete oplossingen voor circulair textiel. Het is mooi om te zien dat er al nieuwe partijen zich hebben gemeld om zich aan te sluiten bij Texplus en deze groeiende circulaire textielketen,’’ aldus Bas Assink, voorzitter Stichting Texplus.

Kijkje in de keuken

Stichting Texplus geeft aan de hand van een reportage een kijkje in de keuken van de verschillende partners. Vandaag is tijdens het evenement de teaser gelanceerd. De reportage wordt de komende periode, verdeeld over verschillende afleveringen, gelanceerd. Het maakt zichtbaar hoe innovatie, samenwerking en regionale kracht samenkomen vanuit dé historische textielregio van Nederland. Enschede Textielstad, Regionaal Textielsorteercentrum Twente, Twente Milieu, Frankenhuis, Saxion en SaXcell laten achter de schermen zien hoe zij ieder bijdragen aan de circulaire textielketen – van inzameling en sortering tot recycling en nieuwe toepassingen.

Meebouwen aan de missie

Groei is essentieel om op grote schaal impact te maken en circulair textiel te normaliseren. Daarom komt Stichting Texplus graag in contact met landelijke bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties uit de circulaire textielsector om samen verder te bouwen aan een circulaire textielsector.

“De kracht zit in de verbinding van partijen die elk een cruciale rol spelen in de keten,” geeft Bas namens alle huidige partners aan. “Samen kunnen we textiel circulair maken op een schaal die écht verschil maakt.”

Beeld: v.l.n.r. Pramod Agrawal en Erik van der Weerd van SaXcell, Bas Assink van Twente Milieu, Sabine Boone van RTT, Jens Oelerich van Saxion, Annemieke Koster van Enschede Textielstad en Bertram Wevers van Frankenhuis