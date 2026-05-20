Om in te spelen op de groeiende vraag naar biobased materialen kondigde BEWI IsoBouw tijdens de Renovatiebeurs aan dat het assortiment wordt uitgebreid met hennep-isolatiesystemen. Deze systemen bieden overheden, corporaties en overige opdrachtgevers de mogelijkheid om laagdrempelig invulling te geven aan het Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) en de daaruit voortkomende convenanten.

Waarom hennep?

Hennep is een snelgroeiend rustgewas, dat vrijwel op elke bodem kan worden geteeld zonder de inzet van pesticide of grote hoeveelheden bemesting. De verwerking van hennepvezels tot isolatiemateriaal is eenvoudig en gaat gepaard met een zeer lage CO 2 -uitstoot. Sterker nog, hennepisolatie bindt meer CO 2 in het materiaal dan er tijdens de productie vrijkomt.

Dankzij de lokale beschikbaarheid, de uitstekende milieuprestatie en de sterke producteigenschappen behoort hennepisolatie tot de meest gewaardeerde biobased isolatiematerialen.

Samenwerking met Ekolution

De levering van hennep-isolatiesystemen is het resultaat van een samenwerking tussen BEWI en Ekolution. Dit bedrijf is een Europese koploper in de productie van hennep-producten. Dankzij hun expertise beschikt de door BEWI IsoBouw geleverde hennep over uitstekende producteigenschappen, waaronder een uitzonderlijk lage CO 2 -emissie.

Nieuwe biobased isolatiesystemen

Onder de naam BEWI Hemp worden deze zomer als eerste isolerende hennep-dekens geïntroduceerd. Later dit jaar volgen meerdere biobased productinnovaties. Tijdens de beurs werden hiervan al enkele prototypes getoond, waaronder een volledig biobased zolderisolatie-systeem voor het isoleren van een hellend dak aan de binnenzijde.

Voor het na-isoleren aan de buitenzijde werden twee oplossingen gepresenteerd, waaronder een volledig biobased systeem op basis van BEWI Hemp voor daken met een dragend dakbeschot.

Hybride dakelement: combinatie EPS en hennep

De meest opvallende innovatie was een hybride dakelement waarin EPS en hennep worden gecombineerd. Dit element verenigt de drukvastheid, constructieve sterkte en hoge isolatiewaarde van EPS met de biobased eigenschappen van hennep. De gepatenteerde renovatieplaat kan vrijdragend worden toegepast op bestaande (geïsoleerde) daken en is voorzien van een waterkerende en overlappende folie, een optionele lekwaterafvoer naar de goot en een optionele noodwaterafdichting bij de nok.