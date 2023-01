Nutricia lanceert haar eerste plantaardige en vegan medische drinkvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding*. Hiermee biedt het bedrijf een alternatief voor de groeiende groep mensen die plantaardig eten en drinken. Voor hen zijn nu vrijwel geen plantaardige of vegan opties beschikbaar in medische drinkvoeding. Nutricia combineert jarenlange expertise in het ontwikkelen van voedingsondersteuning met de ambitie van moederbedrijf Danone om te bouwen aan een meer plantaardige toekomst. Een grotere nadruk op plantaardige producten past naadloos bij deze overtuiging.

Vanuit de visie ‘One Planet. One Health ondersteunt Danone gezonde en duurzame eet- en drinkgewoonten. “Wij bieden mensen die plantaardig eten en drinken graag een alternatief” zegt brand manager Yentl Knossenburg van Nutricia. “Met deze innovatie biedt Nutricia veganistische volwassen patiënten een optie passend bij hun leefstijl. Tegelijkertijd krijgen niet-veganisten twee nieuwe smaken om uit te kiezen, mits het past in het voorgeschreven advies. Een mooie win-win”.

Vraag naar plantaardige voeding in de lift

De vraag naar plantaardige opties neemt toe. Steeds meer mensen eten geen vis of vlees, of consumeren zelfs helemaal geen dierlijke producten meer**. Het Voedingscentrum heeft uitgerekend dat ruim de helft van Nederland zich als flexitariër beschouwt, 15% meer ten opzichte van vijf jaar geleden***. “Maar voor andere mensen speelt overgevoeligheid voor bepaalde type voedsel een bepalende rol” aldus Knossenburg. “Zo zijn er naar schatting ruim negentig duizend volwassenen met een koemelkallergie”****.

Meer plantaardig voor iedereen

Als onderdeel van Danone heeft Nutricia als missie gezondheid te brengen via voedsel aan zoveel mogelijk mensen. Steeds vaker richt Danone zich op plantaardige opties. Eerder dit jaar introduceerde Nutricia haar eerste vegetarische opvolgzuigelingenvoeding voor babies. Daarnaast helpt ook plantbased-pionier Alpro, als belangrijk Danone merk, consumenten al jaren plantaardiger te consumeren. Nu volgt de lancering door Nutricia van een nieuwe vegan medische drinkvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding, beschikbaar in twee smaken.

*Voeding voor medisch gebruik mag enkel onder medisch toezicht gebruikt worden

**Forse groei vegetariërs en veganisten volgens onderzoek VegaTrends 2020 | Vegetariersbond

***Meer dan de helft van de Nederlanders is ‘flexitariër’ | Voedingscentrum

****Koemelkallergie – Zuivel en Gezondheid.nl