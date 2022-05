Ÿnsect, wereldwijd de grootste producent van ingrediënten gemaakt van insecten, voert vanaf 1 maart 2022 een innovatief sociaal beleid en zal binnen 3 jaar 120 nieuwe collega’s werven in Nederland. Ÿnsect zorgt voor een revolutie in de voedselketen en speelt in op de grote uitdagingen van vandaag: de planeet voeden, strijden tegen de klimaatopwarming en het behoud van biodiversiteit.

« De evolutie naar meer duurzame en gezonde voeding staat momenteel nog in zijn kinderschoenen, maar de vraag naar producten die aan deze normen voldoen zal in de komende jaren exponentieel stijgen. », aldus Tom Mohrmann, algemeen directeur van Ÿnsect Nederland.

Ÿnsect: wereldleider van de landbouw van morgen

Door de overname van Protifarm (Ÿnsect Nederland) in april 2021, versterkte Ÿnsect niet alleen zijn positie op de Nederlandse maar ook op de internationale markt van voedingsingrediënten op basis van insecten voor humane consumptie. De overname van het Nederlandse bedrijf door de Ÿnsect Groep zorgde voor een grotere productiecapaciteit en tal van gekwalificeerde arbeidskrachten: het Nederlandse bedrijf is goed voor circa 70 werknemers in productie, R&D en diverse stafafdelingen. Op dit moment is Ynsect actief in 3 landen: in Frankrijk, de Verenigde Staten en het Nederlandse Ermelo. Onlangs is er een recruitmentcampagne gestart, die laat zien dat Ynsect volop in ontwikkeling is.

Beleid waarin medewerkers centraal staan

Voor Ÿnsect zijn haar medewerkers de beste ambassadeurs van het bedrijf, waarbij iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft: de voedingsketen wereldwijd heruitvinden zonder te aarde te consumeren, door het gebruik van insecten.

« Vanaf het begin willen we veranderingen doorvoeren om de relatie tussen onze werknemers en het bedrijf te intensiveren. Het is van belang dat we veranderingen doorvoeren die passend zijn in de huidige samenleving, zoals maatregelen voor gelijkheid op de werkvloer, het streven naar een goede werk-privé balans, en niet alleen de focus hebben op het salaris, maar integraal kijken naar vergoedingen in relatie tot het werk. Op basis hiervan hebben we in Frankrijk en nu ook in Nederland een innovatief en sociaal beleid geïmplementeerd. », vertelt Antoine Hubert, mede-oprichter en CEO van Ÿnsect.

« Onze werknemers staan centraal in het bedrijf », aldus Tom Mohrmann, « daarom willen we een aantrekkelijk en waardevol HR-beleid voeren dat helemaal in de lijn ligt van onze waarden. Nederland is strategisch belangrijk binnen de groep en we streven ernaar om binnen 3 jaar 120 personen te werven. Onze ambitie voor een verdere ontwikkeling groeit constant en we zijn meer dan enthousiast om deel uit te maken van de voeding van morgen, zo innovatief en efficiënt mogelijk. »

Hieronder een aantal voorbeelden van nieuwe arbeidsvoorwaarden binnen het HR-beleid van Ÿnsect Nederland die in maart 2022 zijn geïmplementeerd:

Ÿnsect verhoogt het minimumloon van zijn Nederlandse werknemers met bijna 18%,

Omdat alle medewerkers bijdragen aan een collectief succes, heeft Ÿnsect het bruto minimum jaarsalaris met bijna 18% verhoogd naar € 25.000,00 Ÿnsect breidt Ÿnvest uit naar Nederland: het kopen van aandelen behoort voor alle medewerkers tot de mogelijkheid, zodat iedereen kan delen in de groei van de organisatie

Het doel is duidelijk: alle medewerkers van Ÿnsect mee laten delen inde groei van de organisatie. Hiervoor is Ÿnvest opgericht, binnen Ÿnvest zijn alle medewerkers verenigt die willen investeren in de organisatie. Dit bedrijf is eigendom van de werknemers en is aandeelhouder van Ÿnsect. Om toegang te krijgen tot het aandeelhouderschap moet de Ÿnsect-medewerker een vast contract hebben en langer dan 6 maanden werkzaam zijn voor de organisatie.

« Ÿnsect is ontstaan ​​en ontwikkelt zich continuedoor de bijdrage, het talent en de expertise van alle medewerkers. Het is ​​essentieel om het bedrijf verder te ontwikkelen en iedere medewerker die dat wenst de mogelijkheid te bieden aandeelhouder te worden. Vandaag heeft 90% van de Franse werknemers besloten om via Ÿnvest deel te nemen en te investeren in Ÿnsect. We hopen uiteraard dat de Nederlandse collega’s ook aansluiten. Het is meer dan een investering, het is een bewijs van steun en vertrouwen in de organisatie. », aldus Antoine Hubert, mede-oprichter en CEO van Ÿnsect.

Ÿnsect introduceert een eigen regeling voor vaderschapsverlof. Op deze manier wil Ynsect de gelijkheid tussen man en vrouw stimuleren.

Gendergelijkheid is een belangrijk strategisch speerpunt van Ÿnsect.

Het vaderschapsverlof van Ynsect bestaat uit 10 weken volledig doorbetaald verlof.

Technische medewerkers gezocht

Innovatie en duurzaamheid zijn kernbegrippen bij Ÿnsect. Ÿnsect Nederland beschikt over een team van uiterst gemotiveerde professionals die zich dagelijks inzeten om het verschil te maken binnen een proces dat constant wordt aangepast en geoptimaliseerd. Werken bij Ÿnsect is dus dé gelegenheid om grenzen te verleggen en je te ontwikkelen binnen een sector die volop beweging is: het kweken van insecten en het produceren van duurzame ingrediënten.

Voor het productiebedrijf in Ermelo worden nieuwe ‘Ÿnsecters’ gezocht, dit zijn de 7 profielen: